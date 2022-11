A 75 ans, Dick Advocaat reprend du service sur le banc d’ADO La Haye

La retraite, ce n’est pas encore pour tout de suite pour l’ancien sélectionneur des Diables rouges. Il remplace Dirk Kuijt sur le banc d’ADO.

Dick Advocaat va de nouveau s’asseoir sur un banc d’entraîneur. L’entraîneur néerlandais de 75 ans va entraîner l’ADO La Haye jusqu’à la fin de la saison, a indiqué vendredi Edwin Reijntjes, directeur général du club de D2 néerlandaise. L’ancien sélectionneur des Diables Rouges, qui remplace Dirk Kuijt, limogé cette semaine, sera présenté lundi.

Dick Advocaat semblait avoir mis un terme à sa longue carrière d’entraîneur après son départ d »Irak, où il a été sélectionneur entre août et novembre 2021. Il avait ensuite intégré le staff technique d’Utrecht en tant qu’assistant. Connu en Belgique pour avoir dirigé les Diables Rouges pendant cinq matches entre octobre 2009 et avril 2010, a notamment entraîné les Pays-Bas, le PSV Eindhoven, les Glasgow Rangers, le Zenit Saint-Petersbourg et les sélections de Corée du Sud, Russie et Serbie. L’ADO La Haye pointe au 17e rang, sur 20, de la D2 néerlandaise, avec 16 points en 16 rencontres.