Courtois et De Bruyne dans l’équipe européenne du mois d’août

Deux Diables sont à l’honneur dans le onze constitué par un panel de journalistes européens.

Membre du collectif de presse européen ESM (European Sports Medias), Sport/Foot Magazine participe chaque mois à l’élection du onze continental des semaines écoulées. Disposés en 4-3-3 et piochés parmi les cinq grands championnats, les joueurs mis à l’honneur pour cette cuvée d’août 2022 sont les suivants :

Gardien : Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

Défenseurs : Benjamin Pavard (France, Bayern Munich), Eric Dier (Angleterre, Tottenham), David Alaba (Autriche, Real Madrid), João Cancelo (Portugal, Manchester City)

Milieux : Luka Modric (Croatie, Real Madrid), Martin Ödegaard (Norvège, Arsenal), Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

Attaquants : Erling Haaland (Norvège, Manchester City), Neymar Junior (Brésil, PSG), Aleksandar Mitrovic (Serbie, Fulham)

Deux Belges figurent parmi les heureux élus, faisant de notre pays le plus honoré en compagnie de la Norvège et de son ogre Erling Haaland, cité à onze reprises par les votants. Au niveau des clubs, ce sont les Citizens et le Real Madrid, avec trois joueurs chacun, qui s’offrent les honneurs.

Thibaut Courtois, on le sait est le meilleur gardien du monde en cette année 2022. Au mois d’août, il a confirmé sa bonne forme de la saison écoulée, même si paradoxalement il n’a encore réalisé aucune clean-sheet avec le Real en Liga.

La défense est composée sur les côtés par Benjamin Pavard, le latéral français du Bayern Munich, auteur d’un but cette saison et Joao Cancelo, qui a aussi trouvé la faille une fois en Premier League. Tout comme leurs latéraux, les deux défenseurs centraux, Eric Dier de Tottenham et David Alaba du Real, ont marqué aussi une fois. L’Autrichien des Merengue a en prime donné deux assists.

Au milieu, on retrouve l’éternel Luka Modric aux côtés d’un ancien du Real, Martin Odegaard, désormais le fer de lance d’Arsenal. Le Mozart croate, qui fêtera ses 37 ans le 9 septembre prochain, a montré qu’il avait toujours le coup d’oeil en marquant et en délivrant une passe décisive depuis la reprise de la Liga. Le Norvégien est décisif pour Arsenal avec 3 buts depuis la reprise du championnat. Ce duo est accompagné de l’inévitable Kevin De Bruyne, déjà bien en jambes. Le Belge facture 1 but et surtout 4 passes décisives qui attestent de sa vision du jeu exceptionnelle.

LukaModric va fêter ses 37 ans mais ça ne se ressent pas encore sur la pelouse. (Photo by Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)

En pointe, Erling Haaland est un choix logique étant donné son début de saison exceptionnel avec Manchester City où il bat tous les records. Il a déjà marqué 10 fois en 6 rencontres de Premier League. Le Norvégien est épaulé par Neymar, de retour en forme au PSG malgré que ce dernier ait tenté de s’en débarrasser pendant l’été. Avec la Coupe du monde dans le viseur, le Brésilien est déjà impliqué dans son club avec 7 buts et 6 passes décisives. Le dernier attaquant sélectionné est l’ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic. Auteur de… 43 buts en 44 saisons de Championship, on se demandait si le Serbe allait confirmer à l’étage supérieur, lui dont la meilleure saison en Premier League s’était terminée avec un total de 11 réalisations. Mitrogoal semble reparti sur les bases de l’an dernier puisqu’il a déjà facturé 6 buts aux défenses adverses. Il semble bien parti pour battre son record de buts en Premier League.

Haaland vole sur en Angleterre et marche sur la Premier League avec 10 buts en 6 rencontres pour Manchester City. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Le onze ESM du mois est constitué suite aux votes d’un panel de douze journalistes européens, issus des publications suivantes : ELF Voetbal, Frankfurter Allgemein Zeitung, Gazzetta dello Sport, Sport/Foot Magazine, World Soccer, Marca, Kicker, Tipsbladet, Fanatik, A Bola, De Telegraaf et Nemzeti Sport.