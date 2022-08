Tielemans, Ronaldo, Januzaj, Denayer ou Fofana: quels transferts attendre d’ici la fin du mercato estival ?

Ce jeudi soir, les grandes compétitions européennes refermeront les portes du mercato estival, tandis qu’en Belgique, il se prolongera jusqu’au 6 septembre. Quels transferts majeurs peuvent encore avoir lieu dans les prochaines heures ? On évoque les dossiers brûlants du moment.

Cristiano Ronaldo

La grande question de cet été est sans doute de savoir quel maillot portera Cristiano Ronaldo pour cette saison 2022-23. Comme Manchester United ne joue pas la Ligue des champions, le Portugais veut partir. A 37 ans, il veut rejoindre une formation où il a encore une chance de remporter directement un titre, ce qui n’est pas possible à court terme à ses yeux avec ce Manchester United.

Le Portugais a manifesté très clairement son désir d’aller voir ailleurs cet été. Il est resté chez lui lors des matches de préparation de United et des raisons familiales ont été évoquées pour justifier son absence. Mais pendant ce temps, son influent agent Jorge Mendes a déjà essayé de le vendre à la moitié de l’Europe : le Bayern Munich, Chelsea, la Roma, le PSG et de nombreux autres clubs multimillionnaires ont poliment décliné les services du quintuple ballon d’or. La question à l’heure actuelle est de savoir qui peut et surtout qui veut payer son gros salaire.

Ronaldo ne veut pas rester à Manchester United, un club qu’il ne voit pas remporter un trophée à court terme. (Photo by Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Selon les dernières rumeurs, Naples travaillerait à un échange avec l’ex-attaquant de Charleroi, Victor Osimhen, afin d’attirer l’attaquant portugais au stade Maradona. Mais ne serait-ce pas une transaction étonnante pour un club dont le président affirmait qu’il voulait en finir avec les gros salaires quand il a laissé filer le trio Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly et Dries Mertens ?

Youri Tielemans

Les Diables rouges ont pas mal bougé cet été à quelques semaines de l’annonce de la sélection de Roberto Martinez pour la Coupe du monde au Qatar. Axel Witsel, Charles De Ketelaere, Toby Alderweireld et Dedryck Boyata ont tous changé de port d’attache et Youri Tielemans aimerait bien en faire de même. Son départ de Leicester City est évoqué depuis plusieurs mercatos dans que cela ne se réalise finalement. Cet été, les choses devaient a priori changer puisque le milieu diabolique n’a pas prolongé son bail avec les Foxes alors qu’il prendra fin en juin 2023. Leicester n’a forcément pas envie de le voir partir gratuitement.

Malgré cette deadline, le dossier n’avance pas et les Foxes réclament toujours plus de 60 millions aux candidats acquéreurs selon certaines sources. Tielemans est arrivé en 2019 pour 45 millions et il est forcément logique que le club champion d’Angleterre en 2016 souhaite récupérer sa mise.

Arsenal a longtemps semblé en pole pour s’attacher les services du Belges, mais ses offres ont été jugées insuffisantes. Est-ce que les Gunners vont attendre les toutes dernières heures pour proposer un montant supérieur ou est-ce que Leicester City se décidera à baisser ses prétentions ? Le chrono est enclenché.

Des Diables Rouges toujours sans club

Que ce soit à Leicester ou dans un autre club, Youri Tielemans aura de nombreuses minutes de jeu cette saison. Ce qui n’est pas encore une certitude pour deux de ses collègues diaboliques: Adnan Januzaj et Jason Denayer. Les deux Diables Rouges sont toujours sans club à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Januzaj a quitté la Real Sociedad en juin et n’a pas trouvé de nouvel employeur depuis lors. L’ailier de 27 ans souhaite rejoindre une formation évoluant dans l’un des principaux championnats européens.

Everton s’est montré intéressé pendant tout un temps, l’Antwerp l’aurait sondé mais sans succès, et il fut même question d’une traversée de l’Atlantique puisque le club de MLS des LA Galaxy l’avait dans le viseur.

Adnan Januzaj rêve d’un retour en Premier League, mais l’inverse est-il vrai ? (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Aux dernières nouvelles, il aurait été proposé à West Ham où il retrouverait alors son ancien entraîneur à Manchester United, David Moyes. Le nom de Venezia, pensionnaire de Serie B a aussi été évoqué. Mais ses exigences salariales sont trop élevées pour la formation italienne et puis surtout, elle n’évolue plus au sein de la plus haute division du pays.

Jason Denayer, quant à lui, a été mis de côté à Lyon et se cherche toujours un nouveau point de chute depuis le début du mois de juillet. Le Stade rennais était le premier à se montrer intéressé, mais il a finalement choisi un compatriote en la personne d’Arthur Theate. Des rumeurs disent qu’il hésite depuis un certain temps entre un défi sportif au Torino ou les millions d’Al Ettifaq en Arabie Saoudite.

Le FC Barcelone

Depuis quelques mois, le nom du FC Barcelone est cité dans à peu près tous les dossiers de transfert, alors que le ciel n’a jamais été aussi sombre au-dessus du Camp Nou. Après les acquisitions de Raphinha, Jules Koundé et surtout de Robert Lewandowski, il semble que les soucis financiers ne soient plus qu’un lointain souvenir pour le club catalan.

Mais lorsque de nombreux joueurs arrivent, il faut que d’autres partent. Ne serait-ce que pour libérer de la masse salariale. Frenkie de Jong, par exemple, est depuis quelques mois le personnage principal d’un feuilleton de transfert dans lequel le FC Barcelone veut se débarrasser de lui et l’intimide en lui demandant de baisser son salaire. Manchester United et Chelsea semblaient très intéressés par les services de l’international néerlandais, mais De Jong veut juste rester profiter du soleil de Barcelone. Quelque chose va-t-il se passer dans les derniers jours dans ce dossier ?

Frenkie de Jong continuera-t-il à profiter du soleil de la Catalogne ? (Photo by David Ramos/Getty Images)

Même question pour Pierre-Emerick Aubameyang, à qui l’on indique déjà la porte de la sortie alors qu’il n’est arrivé qu’au moins de janvier. Dans ce cas aussi, Chelsea serait sur les rangs, mais un accord n’a pas encore été trouvé entre les deux clubs. Memphis Depay , pour sa part, serait proche de la Juventus et Sergiño Dest , un autre Néerlandais, pourrait rebondir à Manchester United, où il retrouverait son coach de l’Ajax, Erik ten Hag.

Wesley Fofana

Il y a deux ans, le Français était inconnu aux yeux du grand public lorsque Leicester l’a débauché de Saint-Étienne pour 35 millions d’euros, alors qu’il n’avait que 18 ans. Ajourd’hui, Wesley Fofana est considéré comme l’un des prochains grands défenseurs de sa génération. En deux saisons chez les Foxes, Fofana est devenu un élément incontournable de l’équipe de Brendan Rodgers et toute l’élite européenne aimerait obtenir ses faveurs. Comme dans le dossier de Youri Tielemans, Leicester City veut recevoir un maximum d’argent en échange de sa pépite hexagonale. Sa tête est mise à prix pour 70 millions d’euros.

S’il quitte Leicester City, Wesley Fofana devrait continuer à porter un maillot bleu. (Photo by Craig Mercer/MB Media/Getty Images)

Une somme très importante, mais que certains grands clubs seraient prêts à payer. Un transfert à Chelsea semble presque acté dans ses derniers jours du mercato d’été. Ce serait une nouvelle grosse affaire pour le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly.