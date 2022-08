La Vuelta revient en Espagne après une escapade de trois jours aux Pays-Bas. Et ce sera le Pays Basque et ses ascensions escarpées qui sera au menu des coureurs. Une terre de vélo qui devrait déjà dessiner une première hiérarchie dans cette Vuelta 2022 alors que ses représentants n’ont jamais été aussi peu nombreux à pouvoir jouer les premiers rôles.

Il n’y avait que neuf coureurs espagnols sur la Italiquestart list/Italique du dernier Tour de France. On n’avait plus enregistré de chiffre aussi faible depuis 1972. D’après le classement officieux établi par le site ItaliqueCycling Quotient/Italique, seuls trois Espagnols figurent dans le top 50 du cyclisme mondial: GrasAlejandro Valverde/Gras (21e), GrasPello Bilbao/Gras (35e) et GrasEnric Mas/Gras (47e). Cela n’empêche pas les médias du cru d’annoncer une relève flamboyante, emmenée par le prodige GrasJuan Ayuso/Gras. Enrôlé par le team UAE, celui-ci vient de remporter à 19 ans sa première course pro, le Circuit de Getxo. En attendant, la meilleure carte espagnole sur les grands tours, reste GrasMikel Landa/Gras, troisième du dernier Giro. /Para

ParaLe Pays basque, ce sont des petits cols secrets et des raidards casse-pattes, dans un décor grandiose entre mer et montagne./Para

ParaLanda est originaire du Pays basque, tout comme Pello Bilbao, les frères GrasIon /GrasetGras Gorka Izagirre/Gras, GrasOmar Fraile/Gras, GrasAlexander Aranburu/Gras, ou encore le vétéran GrasImanol Erviti/Gras. On s’est livré à un rapide calcul: ensemble, les dix meilleurs coureurs basques selon ItaliqueCycling Quotient/Italique cumulent 3814 points. Les dix meilleurs coureurs espagnols (non-basques) totalisent quant à eux 5821 points. Sans sa composante basque, l’Espagne serait neuvième au classement inter-nations, dominé par la Belgique, la France et la Slovénie. Et s’il était indépendant, le Pays basque arriverait quatorzième, devant les États-Unis, le Portugal, la Pologne, la Russie… Résultat notable pour une population de moins de trois millions d’habitants. /Para

ParaOn évitera le sujet sensible des revendications nationalistes basques. Question étrangère au sport. Quoique… Alors que le Pays basque est le coeur battant du cyclisme au-delà des Pyrénées, son territoire a longtemps été contourné par la Vuelta. Les organisateurs redoutaient des incidents graves liés à une situation politique toujours tendue. Le désarmement de l’organisation terroriste ETA a apaisé les choses. En 2011, la Vuelta fut de retour au Pays basque, pour la première fois depuis 1978. /Para

ParaCette année, après un grand départ à Utrecht, la Vuelta retrouvera les reliefs basques. La course traversera Vitoria, San Sebastián et Bilbao, et la région offrira ce qu’elle a d’unique: des petits cols secrets, des raidards casse-pattes, dans un décor grandiose entre mer et montagne. Ne pas se fier aux altitudes. Le Pays basque n’est pas haut, mais il est abrupt. Les habitués de la Clásica San Sebastián (ItaliqueDonostiako Klasikoa/Italique) et du Tour du Pays basque (dites simplement ItaliqueItzulia/Italique, comme on dit Vuelta, Giro ou Ronde) en connaissent les potentialités explosives. /Para

ParaLes étapes 4, 5 et 6 de la Vuelta donneront un aperçu de ce que réserveront les trois premiers jours du Tour de France 2023, dont le grand départ aura lieu à Bilbao. Forcément, on repense au Tour 1992 et à son entame hors norme. Après un prologue dans les rues de Sán Sebastián, remporté par GrasMiguel Indurain/Gras, la première étape avait pris des airs de classique, les pentes du Jaizkibel donnant lieu à une bagarre mémorable entre favoris. Attaque de GrasLeblanc/Gras, contre de GrasBugno/Gras. En difficulté, GrasGreg Lemond/Gras était revenu dans la descente, mais GrasGert-Jan Theunisse/Gras, quatrième du Tour 1989, débourserait à l’arrivée plus de six minutes. /Para

ParaLa deuxième étape avait été secouée elle aussi. Au sommet du col d’Ispéguy, frontière entre la France et l’Espagne (mais les Basques préfèrent dire ItaliqueHegoalde/Italique et ItaliqueIparralde/Italique, côté sud et côté nord), un trio d’échappés – GrasVirenque/Gras, GrasRezze/Gras et GrasMurguialday/Gras – avait basculé avec une avance record de 22 minutes. À l’arrivée à Pau, Virenque allait revêtir le maillot jaune, et la France s’enticherait de ce jeune grimpeur bravache et fanfaron. /Para

ParaJe ne connais pas de plus bel endroit que le Pays basque pour rouler à vélo. J’aime ses paysages de moyenne montagne, à la fois doux et sauvages, son identité unique, à cheval sur la France et l’Espagne. J’écris d’ailleurs ces lignes depuis le village de Baïgorry, au pied du col d’Ispéguy. Si d’aventure vous venez par ici, tentez l’ascension du Tuloko Bidea, un étroit chemin qui sinue vers le mont Jara (812 m). Pour me chiper le KOM, il vous faudra grimper en moins de 7’24 ».