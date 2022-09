Vuelta 2022: Remco Evenepoel impressionne encore en remportant la 18e étape

Le Belge de 22 ans a encore prouvé qu’il était le patron dans la dernière montée du jour en remportant sa 13e course de la saison et la 35e de sa jeune carrière. Une victoire cruelle pour le Néerlandais Robert Gesink, échappé matinal, rattrapé à quelques hectomètres de l’arrivée.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la 18e étape du Tour d’Espagne courue jeudi sur 192 km entre Trujillo et l’Alto del Piornal. Evenepoel a devancé l’Espagnol Enric Mas (Movistar) et le Néerlandais Robert Gesink (Jumbo-Visma) et accroît son avance au général.

Membres d’un groupe de 42 échappés, le Néerlandais Robert Gesink (Jumbo-Visma), les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), le Colombien Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), l’Equatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et le Britannique Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) se sont isolés en tête dans le premier passage de l’Alto del Piornal.

À 12 km de l’arrivée, Gesbert a placé une attaque et a été rejoint trois kilomètres plus loin par Robert Gesink. Derrière, Enric Mas a placé une première attaque mais Remco Evenepoel a immédiatement suivi. Le natif de Schepdaal est parti en contre et seul Mas a été en mesure de suivre, revenant ainsi sur un groupe de poursuivants. En tête de course, Gesink est parti seul à 6 km de la ligne mais avec le souffle des favoris dans sa nuque.

Une 35e victoire chez les professionnels

Sous la flamme rouge, Mas a placé une nouvelle offensive et Evenepoel a encore suivi et les deux hommes sont revenus sur Gesink. Evenepoel, auteur du 35 succès de sa carrière, a ensuite réglé le sprint pour s’imposer avec deux secondes d’avance sur Mas et Gesink. Grâce aux bonifications, le natif de Schepdaal a augmenté son avance en tête du classement général et compte désormais 2:07 d’avance sur Mas et 5:14 sur Ayuso, 8e à 13 secondes jeudi.

La 77e édition de la Vuelta s’achève dimanche à Madrid. Vendredi, la 19e étape sera constituée d’une boucle de 138,3 kilomètres autour de Talavera de la Reina. Le peloton devra grimper à deux reprises le Puerto del Piélago, long de 8,9 km à 5,9% de déclivité moyenne.