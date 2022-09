Vuelta 2022: Mads Pedersen trouve enfin l’ouverture

Le Danois, leader du classement par points, s’est imposé lors de cette 13e étape de la Vuelta et conforte sa précieuse tunique verte. C’est son premier bouquet sur la course. Il devance Bryan Coquard et Pascal Ackermann.

Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté la 13e étape du Tour d’Espagne, qui a mené le peloton de Ronda à Montilla sur une distance de 168,4 km vendredi en Andalousie.

Le porteur du maillot vert s’est imposé devant le Français Bryan Coquard (Cofidis) et l’Allemand Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Le coureur danois de 26 ans a décroché vendredi sa 25e victoire en carrière, la seconde sur un grand tour après son succès dans la 13e étape du Tour de France en juillet. Maxim Van Gils (Lotto Soudal) a terminé 8e et premier Belge de l’étape.

Remco Evenepoel (QuickStep Alpha Vinyl), 25e de l’étape, a conservé son maillot rouge de leader. Au général, il devance toujours de 2:41 le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de 3:03 l’Espagnol Enric Mas (Movistar).

Samedi, c’est une étape de montage qui attend les coureurs: 160,3 km entre Montoro et Sierra de La Pandera, où l’arrivée sera jugée au sommet d’un col de 1e catégorie.