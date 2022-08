Cyclisme Vuelta 2022: Jay Vine devance Remco Evenepoel qui prend le pouvoir !

SAN MIGUEL DE AGUAYO, SPAIN - AUGUST 25: (L-R) Enric Mas Nicolau of Spain and Movistar Team and Remco Evenepoel of Belgium and Team Quick-Step - Alpha Vinyl compete in the chase group during the 77th Tour of Spain 2022, Stage 6 a 181,2km stage from Bilbao to Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo 1131m / #LaVuelta22 / #WorldTour / on August 25, 2022 in Pico Jano. San Miguel de Aguayo, Spain. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) © Getty