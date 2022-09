Un contre-la-montre de 18,4 km pour commencer: le Giro 2023 tente de convaincre Remco Evenepoel

Le Tour d’Italie 2023 qui s’éalancera le 6 mai partira des Abruzzes et proposera un contre-la-montre de 18,3 km. Un argument pour convaincre Remco Evenepoel de revenir sur une course qu’il avait abandonnée en 2021 ?

L’édition 2023 du Tour d’Italie cycliste débutera le 6 mai par un contre-la-montre de 18,4 km entre Fossacesia Marina et Ortona Costa dei Trabocchi dans les Abruzzes, ont annoncé les organisateurs mercredi.

Le parcours du contre-la-montre inaugural sera principalement plat avant une difficulté dans le final pour désigner le premier maillot rose du Giro 2023 dans les Abruzzes, le long de la mer Adriatique. Un chrono qui pourrait attirer Remco Evenepoel, fraîchement champion du monde, qui n’a pas encore choisi à quel grand tour il participera en 2023. Les organisateurs ont également dévoilé le parcours de la 2e étape qui sera courue sur 204 km entre Teramo et San Salvo avec une arrivée dessinée pour les sprinteurs. En plus des deux premières étapes, l’organisation du Giro a également annoncé que l’arrivée de la 7e étape se fera au sommet du Campo Imperatore, situé dans le massif du Gran Sasso, dans les Apennins. Cette année, l’Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe) a remporté le Giro devant l’Équatorien Richard Carapaz et l’Espagnol Mikel Landa.