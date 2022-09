Tout savoir sur parcours du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme

Pour la première fois de l’histoire du championnat du monde, les hommes et les femmes élites disputeront le même parcours et le même jour

Pour la première fois de l’histoire du championnat du monde, les hommes et les femmes élites disputeront le même parcours (34,2 km) le même jour (le premier dimanche). Chez les hommes, il n’est arrivé qu’à deux reprises que la distance soit plus courte (31 km à Bergen en 2017 et 31,7 km à Imola en 2020). Chez les femmes, jamais la distance n’a été aussi longue.

Ces 34,2 kilomètres sont répartis en deux circuits relativement similaires (16,8 et 17,4 km) dans et autour de Wollongong, avec départ sur la Market Street et arrivée sur la Marina Drive. Le parcours est assez technique, avec un dénivelé total de 312 mètres. L’obstacle principal est le Mount Ousley, une côte qui culmine à 53 mètres.

Les coureurs passeront par différentes attractions touristiques de Wollongong, dont le Flagstaff Hill Lighthouse de City Beach, juste avant l’arrivée.

Le contre-la-montre masculin pour Espoirs et Juniors fait 5,4 kilomètres de moins (28,8 km), car on a retiré une boucle le long de Pioneer Road. Il est également réparti sur deux tours. Les équipes mixtes devront effectuer le même parcours (un tour pour les hommes, un tour pour les femmes). Les Juniors féminines ne devront faire le circuit le plus court (14,1 km) qu’une seule fois.

Heure de départ des principaux favori(tes) Epreuve dames: 02:05 Lotte Kopecky (Belgique) 02:37 Ashleigh Moolman (Afrique du Sud) 02:56 Annemiek van Vleuten (Pays-Bas) 03:40 Juliette Labous (France) 03:42 Emma Norsgaard (Danemark) 03:43 Marlen Reusser (Suisse) 03:45 Ellen Van Dijk (Pays-Bas) Epreuve masculine 05:54 Edoardo Affini (Italie) 06:35 Alexey Lutsenko (Kazakhstan) 06:40 Joao Almeida (Portugal) 06:43 Yves Lampaert (Belgique) 06:44 Stefan Bissegger (Suisse) 06:46 Magnus Cort (Danemark) 08:10 Rémi Cavagna (France) 08:12 Ethan Hayter (Royaume-Uni) 08:13 Bauke Mollema (Pays-Bas) 08:15 Stefan Küng (Suisse) 08:16 Tadej Pogacar (Slovénie) 08:18 Remco Evenepoel (Belgique) 08:19 Filippo Ganna (Italie)