Tout savoir sur la 19e étape de la Vuelta: le calme avant (une possible) tempête samedi ?

Deux ascensions de deuxième catégorie animeront cette 19e étape dont le profil devrait sourire aux baroudeurs. Après sa victoire d’étape d’hier, Remco Evenepoel favorisera certainement le scénario de l’échappée et ses rivaux (principalement Enric Mas) devraient rester calmes avant de tenter une dernière estocade lors de l’étape de samedi.

Départ et arrivée à Talavera de la Reina, une ville réputée pour ses poteries. Pour la deuxième fois, une étape de la Vuelta se déroule intégralement dans la province de Tolède. La première a eu lieu en 2009, avec un contre-la-montre individuel autour de Tolède, remporté par David Millar.

Dans cette édition, on a prévu deux circuits identiques aux alentours de Talavera de la Reina. L’étape ne compte que 132,7 kilomètres, c’est la plus courte de la Vuelta, après les épreuves contre le chrono et l’étape finale de Madrid. Le Puerto de Piélago, une ascension de 19 kilomètres à une moyenne de 4,1%, est gravi depuis San Román de los Montes, à deux reprises donc. La première partie du col est irrégulière, avec des pics à 10 ou 11% mais après deux brèves descentes, la route remonte progressivement, de 5 à 7%.

Le profil de la 19e étape de la Vuelta. (LaVuelta.es)

Après le deuxième sommet, le peloton descend pendant une trentaine de kilomètres et bénéficie de quelques kilomètres plats jusqu’à la ligne, à Talavera de la Reina. L’étape se prête donc aux échappées, qui pourraient très bien se produire dès la première ascension, après onze kilomètres de plat. Il n’y aura certainement pas de sprint massif comme en 2011 lors de la dernière arrivée dans cette ville de 80.000 âmes de la région de Castille-La Mancha. Marcel Kittel y avait remporté son tout premier succès d’étape dans un grand tour. Auparavant, Anthony Roux (2009) et Daniele Bennati (2007) avaient aussi triomphé ici, toujours au terme d’un sprint massif.