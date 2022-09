Tout savoir sur la 18e étape de la Vuelta: les échappés à nouveau à l’honneur ? Mas et Movistar tenteront-ils d’inquiéter Evenepoel

L’Alto de Piornal est l’un des derniers pièges sur la route de Remco Evenepoel avant l’arrivée finale à Madrid. Le Belge, qui n’a pas été mis en difficulté sur la dernière montée hier, devra cependant affronter un terrain plus vallonné avant la dernière ascension du jour. Enric Mas et son équipe Movistar tenteront-ils un putsch sur cette 18e étape ? Présentation du parcours qui pourrait aussi sourire aux échappées, pour la 10e fois sur ce Tour d’Espagne.

La région d’Estrémadure et la province de Cáceres n’accueillent pas fréquemment la Vuelta. Les sites de départ et d’arrivée sont donc souvent nouveaux. C’est le cas de cette étape, qui débute à Trujillo, une ville que les Romains ont pavées et qui comporte aussi un château du XIIIe siècle. Le parcours met le cap sur le nord, en direction de la vallée de la Jerte, où l’Alto de Piornal attend les coureurs. Il porte le nom de la commune sur le territoire de laquelle il se trouve et qui est le village le plus élevé d’Estrémadure (1.200 mètres).

Le peloton va gravir le col par trois faces: d’abord à partir de Desesperá, où les coureurs entameront la descente avant les cascades, puis en passant par le monastère de Yust, où l’empereur habsbourgeois Charles V a passé ses derniers jours, et enfin depuis El Barco de Ávila, une montée de 16,85 kilomètres à 5%. Ce n’est pas terrible et ça n’inspirera guère les coureurs de classement, à moins que l’un d’eux n’ait l’audace de placer une attaque dans une des deux premières côtes.

Ne sursautez pas si vous apercevez ici et là une représentation de Jarramplas. Ce diable orné d’un masque à cornes fait en effet la célébrité de l’endroit. Pendant les fêtes annuelles de San Sebastian, en janvier, les habitants de Piornal bombardent le diable de navets. C’est apparemment une fonction très populaire, puisqu’il y a une liste d’attente jusqu’en… 2050 pour être le Jarramplas de l’année.

Le profil de la 18e étape de al Vuelta (Lavuelta.es)

Cette étape de montagne, malgré ses 3600 mètres de dénivelé positif, risque d’accoucher d’une souris. A moins qu’Enric Mas et Movistar ne trouvent un plan pour lancer une offensive lors des deux premières ascensions et parviennent à isoler Remco Evenepoel. Mais c’est probablement un raisonnement à l’emporte-pièce.

Normalement, Quick-Step sera heureux si un nouveau groupe d’échappés, de préférence sans aucun coureur de Movistar, peut se faire la malle. Pour la dixième fois déjà sur cette Vuelta, le bouquet d’étape pourrait revenir à un audacieux.

Thibaut Pinot a accompagné les leaders du classement général sur l’ascension vers MONASTERIO DE TENTUDÍA. Une preuve qu’il retrouve de bonnes sensations et qu’il pourrait se glisser dans une échappée afin de remporter un bouquet d’étape. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Peut-être que Thibaut Pinot pourrait connaître son jour de gloire. Hier, il a terminé peu après Evenepoel et Mas, derrière Jai Hindley et juste devant Carlos Rodriguez, pourtant 4e du classement. Les températures seront également très supportables contrairement aux derniers jours puisque les prévisions annoncent environ 22 degrés sur la montée d’El Piornal. Des conditions qui conviendront mieux au Français que la chaleur.

La Belgique pourra désormais franchement rêver à une nouvelle victoire dans un grand tour si Evenepoel survit à ce 18e épisode de la Vuelta. Une dernière étape difficile l’attendra samedi, mais même là, le coureur de Schepdaal ne devra compter qu’avec Enric Mas comme unique menace… cycliste du moins.