Tout savoir sur la 16e étape de la Vuelta 2022: un nouvel échec et Mads pour Pedersen ?

Les sprinteurs auront une dernière occasion de briller avant l’étape finale à Madrid. Le maillot vert Mads Pedersen fera-t-il encore parler sa puissance pour s’offrir un deuxième bouquet ? Les Kaden Groves, Pascal Ackermann, Bryan Coquard, Danny Van Poppel ou Tim Merlier peuvent-ils vraiment le surprendre ? Voici le détail de l’étape du jour.

Les sprinteurs bénéficient d’une avant-dernière chance, le lendemain du troisième jour de repos. Après cette étape, ils vont devoir survivre jusqu’à la dernière, vers Madrid. Le coup d’envoi est donnée à Sanlúcar de Barrameda, une ville de 69.000 habitants à l’embouchure du Guadalquivir, dans le Golfe de Cadix. L’endroit n’est pas choisi au hasard: il y a 500 ans, Juan Sebastián Elcano a amarré son navire à Sanlúcar de Barrameda, après être devenu le premier à effectuer le tour du monde, en trois ans.

Après le départ, le peloton met le cap sur le nord, pour 188,9 kilomètres plats et roulants, à l’exception d’une colline de 1,5 kilomètre à 6% dans le final, un obstacle qui ne devrait pas perturber les sprinteurs. On n’écrira pas de page d’histoire aujourd’hui. L’arrivée est située à Tomares, une commune à l’ouest de Séville, que beaucoup d’habitants de cette grande ville quittent pour le calme et les espaces verts de sa voisine, depuis quelques années. La Vuelta est passée une première fois à Tomares, en 2017. Matteo Trentin y avait emporté le sprint devant Gianni Moscon et Søren Kragh Andersen, après un final très pentu, ce qui n’est pas le cas cette fois.

Une approche ardue pour les purs sprinters

Cette fois, les coureurs auront un final similaire, avec d’abord une montée de 3,5 kilomètres à 3,5 %, à partir de 15 kilomètres de l’arrivée, comprenant une section de 900 mètres à 7 %. Après une descente et une partie plate, il y a un kilomètre de pente à 6 %, avec 400 mètres à 10 %. Une bosse difficile, où les purs sprinters vont se surpasser et tenir le choc. Après une courte descente, la route continue de monter jusqu’à la ligne d’arrivée. De manière moins raide cependant, environ 3 à 4 %.

Le profil de la 16e étape de la Vuelta (LaVuelta.es)

Une arrivée qui est à nouveau taillée pour le porteur du maillot vert Mads Pedersen, qui a gagné vendredi dernier à Montilla sur une arrivée similaire.

Si le coureur de la Trek-Segafredo est amené comme il le faut pour le sprint, il sera le favori pour la victoire d’étape. Avec Kaden Groves comme principal concurrent, et ceux qui ont terminé derrière lui à Montilla : Bryan Cocquard, Pascal Ackermann et surtout Danny van Poppel. Quant à Tim Merlier, il semble difficile de l’imaginer survivre à la succession des petites montées finales.

Un autre scénario possible pour cette 16e étape est que le groupe d’échappés puisse aller jusqu’au bout, mais cela dépendra à nouveau de la qualité et de la quantité de ce groupe, et du degré de contrôle des équipes de sprinters, notamment la Trek-Segafredo.