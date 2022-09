Tout savoir sur la 13e étape de la Vuelta 2022: une demi-journée de repos pour les favoris et une belle opportunité de victoire pour Mads Pedersen

Une journée plus calme devrait attendre les principaux candidats au classement général à l’occasion de cette 13e étape de la Vuelta. Les sprinteurs qui n’ont pas encore décroché de bouquet ont probablement pointé l’étape du jour dans leur agenda. A moins que les échappées ne profitent du manque de du peloton pour prendre en charge la poursuite. Voici le profil de cette 13e journée de course sur le Tour d’Espagne.

C’est la dernière chance des sprinteurs dans cette deuxième semaine de la Vuelta. Départ à Ronda, réputée pour la beauté de son Puente Nuevo. Ronda a déjà accueilli le Tour d’Espagne en 2014. L’Allemand John Degenkolb y a gagné la deuxième de ses quatre victoires d’étapes.

Ronda est donc le point de départ d’une courte étape vallonnée qui mène à Montilla, une bourgade de 20.000 âmes au sud de Cordoue, ses typiques maisons andalouses blanches et, surtout, ses vignobles. Ils sont l’atout principal de Montilla, qui organise pour la première fois une arrivée de la Vuelta.

L’étape ne sera pas si facile que ça pour les sprinteurs car beaucoup de formations voudront envoyer leurs baroudeurs dans l’échappée du jour: la fin du parcours est en effet en pente légèrement ascendante. Si l’échappée résiste, les meilleurs puncheurs joueront leur carte personnelle. Après deux semaines de course, la fatigue et la canicule se feront sentir, au détriment de Fabio Jakobsen et consorts. Par contre, ce sera une demi journée de congé bienvenue pour les coureurs de classement, avant un week-end très dur.

Le profil de la 13e étape de la Vuelta (LaVuelta.es)

Les coureurs de l’échappée pourront-ils se battre pour le bouquet de l’étape. Cela dépendra de la quantité et de la qualité de ce groupe. Et surtout, de la volonté des équipes de sprinteurs d’assurer la chasse des fuyards. Qui se sentira suffisamment costaud dans le peloton que pour tenter de s’imposer sur cette arrivée en légère pente ?

Peut-être Mads Pedersen, le maillot vert qui n’a pas encore gagné d’étape et pourrait par la même occasion creuser son avance au classement par points sur Marc Soler. A l’heure actuelle, 88 points séparent les deux hommes. Si le Danois empochait 50 points supplémentaires tout à l’heure, il s’assurerait une belle marge pour la victoire finale. Il n’aurait plus qu’à se contenter de gérer les étapes compliquées et de rallier Madrid en bonne santée.

BikeExchange, qui a vu son leader Simon Yates abandonner en raison d’une infection au coronavirus, pourrait également viser une deuxième victoire d’étape avec Kaden Groves, qui a déjà levé les bras sur le Cabo de Gata.



Une demi-journée de repos pour les favoris

Pour les coureurs visant le classement général, dont le leader Remco Evenepoel, cette étape de vendredi devrait être une demi-journée de repos. Elle sera la bienvenue avant un week-end difficile avec deux étapes de montagne. Cependant, dans les derniers kilomètres en légère montées, il faudra veiller à ne pas se prendre une cassure et perdre de précieuses secondes.