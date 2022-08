Tout savoir sur la 11e étape de la Vuelta 2022: une nouvelle occasion de briller pour les sprinteurs et Tim Merlier

Ce mercredi, les sprinteurs auront une opportunité en or de s’offrir un bouquet d’étape. Tim Merlier, débarrassé de Sam Bennett depuis hier, profitera-t-il de l’occasion pour enfin lever les bras ? A moins que sa future nouvelle équipe, Quick.Step qui doit contrôler la course pour son maillot rouge, ne décide de laisser beaucoup de champ à une échappée.

Les sprinteurs reçoivent leur première chance depuis le détour initial par les Pays-Bas. Cette étape de 193 kilomètres, trop longue et trop plate selon les normes de la Vuelta, démarre à Alhama de Murcia, dans la région du même nom, à proximité du siège central d’ElPozo Alimentación, un important producteur de viande en Espagne. Ce quartier général a souvent servi de décor à une étape du Tour d’Espagne et en 2017, il a même accueilli une arrivée. L’Italien Matteo Trentin (Quick-Step) y a remporté un de ses quatre succès de l’édition, battant son compagnon d’échappée, José Joaquin Rojas, au sprint. Le final de l’époque était nettement plus ardu, comportant l’ascension du Collado Bermejo.

D’Alhama de Murcia, le peloton se dirige vers le parc national Cabo de Gata, au sud-est de l’Espagne, dans la province d’Almería, qui fait partie de l’Andalousie. Les chemins sont plutôt droits et roulants: l’étape sera donc très monotone, à moins qu’il n’y ait beaucoup de vent car avant le final, le peloton longe assez longtemps la Costa de Almería.

Les coureurs ne doivent pas redouter la pluie car la région volcanique qui entoure le Cabo de Gata est la plus aride de la péninsule ibérique. Les températures peuvent y être extrêmement élevées, certainement en août. La canicule fera donc transpirer les coureurs plus que le parcours en lui-même.

Le profil de la 11e étape de la Vuelta (LaVuelta.es)

Le parcours devrait donc être favorable aux derniers sprinteurs présents dans le peloton. Tim Merlier, débarrassé depuis ce lundi de Sam Bennett, trouve une belle occasion de remporter son troisième succès d’étape dans un grand tour différent. Lors des premiers sprints, le champion de Belgique était cependant apparu légèrement en retrait.

Il devra cependant se méfier de Mads Perdersen. L’équipe Alpecin de Merlier devra en tout cas travailler car sa future équipe, Quick.Step, est occupée par la défense du maillot rouge. Ce ne sera en tout cas pas dans son intérêt d’assurer une poursuite effrénée derrière l’échappée du jour.