Tout savoir sur la 10e étape de la Vuelta 2022: combien de temps va encore prendre Remco Evenepoel sur ses adversaires ?

Après une journée de repos, les coureurs de la Vuelta repartent sur la route pour une deuxième semaine de course. Ce mardi, c’est un contre-la-montre de 30 kilomètres qui attend les favoris. Et si la majorité le craignant, Remco Evenepoel se frotte déjà les mains puisqu’il devrait accentuer son avance au classement général. Car sur le papier, seul Primoz Roglic est en mesure de lui tenir la dragée haute. Présentation du parcours.

Bien que certaines étapes de montagne soient extrêmement dures, c’est dans ce contre-la-montre qu’on relèvera les plus grands écarts. Certains coureurs vont perdre plusieurs minutes. Pour commencer, l’épreuve a lieu juste après le jour de repos et le long trajet en avion du nord de l’Espagne à la Costa Blanca, ce qui nécessitera un solide échauffement. Ensuite, il faudra se livrer à fond pendant 31 kilomètres sur de longues routes plates et souvent rectilignes. Le tracé ne comporte qu’un seul obstacle: une colline dans les deux derniers kilomètres avant l’arrivée à Alicante, une habituée du Tour de Valence. Un facteur peut jouer un rôle: le vent, le long de la côte, qui avantagera les coureurs puissants qui ont une position très aérodynamique. Idéal pour Remco Evenepoel. D’Elche à la mer Méditerranée, il sera, selon les dernières prévisions, de face, et le long de la côte jusqu’à Alicante, il sera latéral. Ce n’est que dans les derniers kilomètres que les coureurs seront portés par un vent de dos.

Ce contre-la-montre est comparable à celui de l’édition 2016: il se déroule dans la même région, Calpe, même si le parcours était plus long et plus roulant – 37 kilomètres. Chris Froome s’était imposé avec une large avance, toutefois insuffisante pour priver Nairo Quintana du maillot rouge dans cette 19e étape. Une autre différence: cette course contre le chrono se déroule lors de la dixième journée de course. Les grimpeurs qui perdraient du temps pourront encore se refaire par la suite.

Il n’empêche que la journée peut être décisive pour la victoire finale, comme en 2019, quand Primoz Roglic avait pulvérisé ses rivaux dans l’étape vallonnée de Pau (36 kilomètres) avant de défendre avec succès son maillot rouge.

Le profil de la 10e étape de la Vuelta (LaVuelta.es)

Pas de combinaison de contre-la-montre propre

Remco Evenepoel imitera-t-il le Slovène ? Il est en effet plus que probable qu’il creuse l’écart avec la concurrence, notamment sur ses routes d’entraînement, non loin de Calpe. Le coureur de Schepdaal a déjà repéré le parcours à plusieurs reprises.

Seul Primoz Roglic devrait lui tenir tête. Le triple vainqueur en titre de la Vuelta est le champion olympique de l’effort en solitaire pour rappel. Les Enric Mas et autres favoris devraient concéder au moins une minute trente (ou plus) sur le Belge. Evenepoel aura cependant le désavantage de ne pas avoir sa propre combinaison de contre-la-montre. En tant que leader, il doit porter celle de l’organisation.

Les spécialistes du contre-la-montre, comme Rohan Dennis de Jumbo-Visma et Ethan Hayter d’INEOS Grenadiers, seront légèrement avantagés. Ils ont peut-être aussi économisé plus d’énergie que le coureur de Quick-Step, même si cet avantage a été en partie perdu avec la journée de repos.

Le parcours du contre-la-montre de la 10e étape de la Vuelta. (Lavuelta.es)

Ces deux coureurs pourraient cependant envoyer un peu plus de watts sur un parcours plat et en légère descente. Mais la position super aérodynamique en contre-la-montre d’Evenepoel, surtout avec le vent de face prévu dans la première partie d’étape, devrait largement compenser cela.

Sauf accident, une chose est déjà certaine : le Brabançon sera toujours en tête ce soir. Avec probablement une marge encore plus grande au classement général pour entamer les 10 dernières étapes, en route vers une éventuelle victoire finale.