Tour de l’Avenir: Cian Uijtdebroeks remporte la 8e étape et endosse le maillot jaune

Cian Uijtdebroeks, qui avait été privé du maillot jaune vendredi à cause d’une pénalité de 20 secondes pour un ravitaillement non autorisé, a endossé la tunique de leader du classement général du Tour de l’Avenir après sa deuxième victoire consécutive dans la 8e étape au sommet de La Toussuire samedi. La dernière étape du Tour de l’Avenir sera disputée dimanche

La huitième étape du Tour de l’Avenir a été disputée entre Ugine et La Toussuire sur la distance de 87 kilomètres au lieu des 100 kilomètres initialement prévus avec la montée, en milieu d’étape, du col de la Madeleine, dans le sens inverse de la veille, et l’ascension finale vers la station de La Toussuire.

Trois coureurs se sont rapidement extraits du peloton: Joshua Giddings (Grande-Bretagne), Baptiste Vadic (Pays de la Loire), et Mathis Le Berre (France). L’ascension du col de la Madeleine a changé la donne en tête de course où on a retrouvé un quintet composé de Leo Hayter (Grande-Bretagne), Mathis Le Berre (France), Nils Brun (Suisse), Mehari Tewelde (Erythrée) et Edgar Andres Pinzon Villalba (Colombie). Les cinq hommes ont été repris dans la Madeleine.

Le peloton a perdu de nombreux coureurs dans l’ascension. Une vingtaine d’hommes a basculé au sommet dans la descente, à 50 kilomètres de l’arrivée. Le Français Romain Grégoire a fait la descente seul en tête pour prendre un avantage de plus d’une minute en bas du col. Le Français, vainqueur de la sixième étape, a continué à creuser l’écart dans la vallée pour se présenter avec 1:20 au pied de la dernière ascension de la journée.

L’avantage de Grégoire a progressivement fondu sous la pression du groupe de chasse nourri d’une dizaine de coureurs dont le maillot jaune, l’Allemand Michel Hessmann qui perdait pied à plus de treize kilomètres de l’arrivée au sommet, laissant partir le groupe avec Cian Uijtdebroeks, 2e du classement général à 11 secondes.

Grégoire a été repris par Uijtdebroeks, le Norvégien Johannes Staune-Mittet et l’Irlandais Archie Ryan à 11,5 kilomètres de la Toussuire. Le trio a rapidement pris un avantage d’une minute sur le groupe du maillot jaune. Le Belge a placé une accélération à 2,5 kilomètres du but, emmenant dans sa roue Archie Ryan. Les deux hommes se sont disputés la victoire du jour au sprint dont on a vu Uijtdebroeks émerger en force. Ryan s’est classé deuxième et le Norvégien Staune-Mittet troisième. Uijtdebroeks, déjà maillot blanc du meilleur jeune, a endossé le maillot jaune de leader du classement général du Tour de l’Avenir.

La neuvième et dernière étape du Tour de l’Avenir sera disputée dimanche en haute montagne en Bessans et Villaroger sur 134 kilomètres, avec, entre autres, les ascensions des cols de La Madeleine et de l’Iseran ainsi que la montée finale à Villaroger.