Retour sur la Vuelta 1971: la plus belle victoire de la carrière de Ferdinand Bracke

La carrière de Ferdinand Bracke a été marquée de grosses désillusions. C’est dans les défaites les plus douloureuses qu’il a trouvé la force de remporter de grands succès. Comme lors du Tour d’Espagne 1971.

La victoire de Ferdinand Bracke dans le Tour d’Espagne 1971 est étonnante. Dans l’étape de montagne entre Bilbao et Vitoria, il a réussi à suivre le plus longtemps un Luis Ocaña déchaîné. Il s’est emparé du maillot de leader et ne l’a jamais perdu. Bracke n’a pas remporté une seule étape de la Vuelta. Au classement final, il a devancé de 59 secondes un autre Belge, Wilfried David. Cette édition n’avait pas de véritable tête d’affiche, même si Joop Zoetemelk a remporté le classement de la montagne, Cyrille Guimard a remporté le maillot du classement par points et Raymond Poulidor (neuvième) a également participé. Fait remarquable: le coureur néerlandais René Pijnen a remporté trois étapes et porté le maillot de leader pendant huit jours.

La Vuelta 71 est la plus belle victoire de la carrière de Ferdinand Bracke.

Des doutes ont toujours plané sur Ferdinand Bracke, le premier coureur à franchir le mur des 48 kilomètres au record de l’heure. Le coureur originaire de Hamme, qui avait déménagé en Wallonie, car son père travaillait dans les mines de Charleroi, était animé d’une excellente mentalité. Certaines personnes ont été surprises qu’il ait laissé échapper la victoire dans des courses à étapes comme Paris-Nice, le Midi Libre et le Dauphiné Libére après avoir été longtemps leader. Mais Bracke n’a jamais accepté d’accords commerciaux ni cherché d’alliés. Ça lui a probablement coûté quelques succès. Mais pas au Tour d’Espagne. C’est la plus belle victoire de sa carrière.

Mais le nom de Ferdinand Bracke reste également lié au mémorable Tour de France 1968, remporté par Jan Janssen et dans lequel il a terminé troisième. Bracke s’était rendu au Tour de France en étant très confiant. Juste avant, il avait terminé deuxième au championnat de Belgique à Namur. Bracke avait lancé la course, seul Julien Stevens avait pu réagir. Celui-ci a laissé Bracke faire le travail dans le dernier tour et l’a battu au sprint. Un Bracke furieux a accusé Stevens de ne pas avoir tenu sa parole. C’est l’une des rares occasions où Ferdinand Bracke s’est lâché verbalement, avec le soutien de ses supporters qui ont hué le nouveau champion.

La dernière étape du Tour de France 1968 fut, d’un point de vue belge, l’une des plus dramatiques de l’histoire: Herman Vanspringel portait le maillot jaune, Jan Janssen était deuxième, Ferdinand Bracke troisième. Sur le papier, il était le spécialiste absolu du chrono. Une victoire dans le Grand Prix des Nations et deux victoires dans le Trophée Baracchi (contre-la-montre en duo, avec Eddy Merckx comme coéquipier) l’ont illustré. Mais Bracke n’a jamais trouvé son rythme dans ce chrono. Une énorme déception, et une désillusion encore plus grande pour Vanspringel qui a finalement dû laisser la victoire finale à Janssen. Les images de Vanspringel en larmes et du Néerlandais tout aussi ému, mais porté en triomphe ont fait le tour du monde. Bracke n’a reçu aucune attention. Alors que ce n’était pas Vanspringel, mais lui, qui était le grand adversaire de Janssen. Pour cause, Bracke avait remporté pas moins de 42 contre-la-montre dans sa carrière. Mais dans celui-là, il n’était pas au mieux de sa forme, notamment à cause d’une chute quelques jours plus tôt.

Bracke avait un coup de pédale gracieux et coupait parfaitement les virages. On ne l’a jamais vu se déhancher ou connaître un coup de mou. C’était un prince sur le vélo, un esthète sur deux roues, l’un des coureurs les plus stylés que ce pays ait connu. Ça a rendu cette défaite dans le Tour de France encore plus douloureuse. Lors du Tour 1976, à 37 ans, il a encore battu tous les spécialistes dans un contre-la-montre. Et en 1962, sa première année en tant que pro, il a remporté le Grand Prix des Nations sans avoir reconnu le parcours.

Pourtant, lors du Tour d’Espagne 1971, qui lui a si bien réussi, il n’a remporté aucune des deux courtes étapes contre le chrono. Alors que les exercices en solitaire plus courts lui convenaient parfaitement .