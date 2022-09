Remco Evenepoel va savourer sa victoire sur la Vuelta: « Mais dès lundi, je me focalise sur les championnats du monde »

Le Belge doit simplement terminer l’étape finale qui se déroulera dans les rues de Madrid pour valider son premier succès dans un grand tour et offrir à la Belgique une victoire qu’elle attendait depuis 44 ans ce type d’épreuve. Sur les Mondiaux, il visera le titre sur le contre-la-montre et en fonction de sa forme il essaiera aussi de viser le maillot arc-en-ciel sur la course en ligne. Si les jambes ne répondaient pas, il se mettrait alors au service de Wout van Aert.

Remco Evenepoel est presque certain de gagner dimanche le Tour d’Espagne. « Incroyable, je ne veux pas trop penser à ce qui m’attend. Maintenant, je veux d’abord savourer avec l’équipe, à partir de lundi je penserai aux championnats du monde », a-t-il déclaré après l’étape de samedi.

« Je dois remercier tellement de personnes, toute l’équipe, mes parents, Oumi (Rayane, sa finacée, ndlr). Je n’étais pas là si souvent ces derniers mois. Nous avons tous sacrifié tant de choses, eux aussi. Nous traversons cette période ensemble et je suis souvent loin de chez moi et je dois me passer souvent de Oumi et de mes parents. Bientôt, je serai à nouveau absent pour les championnats du monde. Tout cela fait beaucoup, je ne veux pas exagérer, mais cela pèse mentalement parfois. C’est pour des victoires comme celle-ci que vous travaillez si dur. »

« Lorsque je suis devenu un coureur professionnel, j’étais un coureur assez difficile. Plutôt égoïste et peut-être pas toujours agréable au travail », a-t-il reconnu.

Remco Evenepoel était très ému après avoir franchi la ligne de cette 20e étape et dernière étape de montagne de la Vuelta. (Photo by DAVID PINTENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

« J’ai dû prendre des mesures en tant que personne et en tant que coureur. Tout le monde dans l’équipe, de Patrick Lefevere à tous les soigneurs et mécaniciens, y a contribué et je suis heureux de pouvoir leur offrir un si beau résultat, une victoire finale dans un grand tour. J’ai travaillé si dur pour ça. Mon objectif était le podium et la victoire d’étape (pour le monde extérieur, il parlait toujours de top 10 et de victoire d’étape, ndlr), un poids énorme m’est retiré. J’ai maintenant gagné deux étapes et le classement final. Ça ne peut pas être mieux ».

« C’est seulement ma cinquième année sur le vélo, seulement ma deuxième année après ma chute. C’était mon premier grand tour où j’ai pris le départ en bonne santé et où j’ai pu me préparer parfaitement. C’est très bien que nous ayons réussi à le faire, il sera difficile de faire une meilleure saison que celle-ci. »

Après le « critérium final » dimanche à Madrid, Evenepoel s’envolera lundi pour l’Australie. « Je n’ai pas pensé aux championnats du monde pendant ces trois semaines et je ne le ferai pas demain non plus. Mais à partir de lundi, je le ferai. Le sélectionneur n’a pas à s’inquiéter. Je serai prêt. Ces derniers mois, j’ai obtenu d’excellents résultats dans le contre-la-montre et je rêve d’un beau championnat du monde. Je suis entièrement concentré sur le contre-la-montre des championnats du monde, puis j’essaierai de récupérer pour la course sur route. Je ne sais pas quelle sera ma forme là-bas, mais je suis assez professionnel et si mes jambes ne sont pas là pour la course sur route, alors j’aiderai Wout van Aert. D’abord le contre-la-montre, ensuite on verra. »