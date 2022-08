Remco Evenepoel perd un lieutenant de luxe avec le champion du monde Julian Alaphilippe

Le coureur français a chuté et a été contraint à l’abandon. On verra si la blessure subie remettra en cause sa participation au championnats du monde dont il est le double tenant du titre.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) a abandonné après avoir chuté dans la 11e étape du Tour d’Espagne, qui relier ElPozo Alimentacion et Cabo de Gata sur la distance de 191,2 km mercredi.

Le champion du monde a chuté dans un virage à 64 km de l’arrivée. Il est resté au sol plusieurs minutes, souffrant de l’épaule droite. Il s’est relevé après qu’on lui a posé une attelle et a été évacué en ambulance.

Alaphilippe est le deuxième coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl du maillot rouge Remco Evenepoel à devoir quitter la Vuelta après Pieter Serry, contraint à l’abandon dimanche à la suite d’un test positif au coronavirus.

Julian Alaphilippe vit une saison 2022 compliquée. Il avait lourdement chuté à Liège-Bastogne-Liège fin avril, ce qui l’avait privé du Tour de France. Il n’avait repris la compétition que fin juillet au Tour de Wallonie, qu’il devait quitter après deux étapes à cause d’un test covid positif.

L’Auvergnat, qui disputait la Vuelta pour la deuxième fois de sa carrière après 2017, pointait au 52e rang du général à 45:03 du leader Remco Evenepoel. Son abandon laisse planer un doute sur sa participation aux Mondiaux, prévus fin du mois en Australie. Alaphilippe est pour rappel double champion du monde en titre.