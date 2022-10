Remco Evenepoel et Lotte Kopecky reçoivent le prix du Flandrien et de la Flandrienne de l’année

Les deux cyclistes ont logiquement été récompensés par cette distinction qui met à l’honneur les meilleurs coureurs de la saison. Elle est remise par le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad.

Evenepoel succède à van Aert, deuxième cette année. De Lie complète le podium

Remco Evenepoel s’apprête à faire main basse sur toutes les récompenses individuelles décernées à la fin de l’année civile en Belgique. Après le Vélo de Cristal, le lauréat du Tour d’Espagne et champion du monde a remporté mardi le trophée du Flandrien, décerné au meilleur coureur cycliste de la saison par le quotidien Het Nieuwsblad.

Le pensionnaire de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a récolté 510 points pour devancer Wout van Aert (Jumbo Visma), 438 points, et Arnaud De Lie (Lotto Soudal), 308 points. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck/301 pts) et Dylan Teuns (Israel-Premier Tech/183 pts) complètent le top 5.

C’est la première fois qu’Evenepoel remporte cette distinction, lui qui succède à « WVA », lauréat des trois dernières éditions. Greg Van Avermaet reste le plus titré avec six trophées. Le natif de Schepdaal, 22 ans, n’était pas présent mardi soir à La Brugeoise, à Bruges, pour recevoir ce 20e trophée du Flandrien. Marié récemment, le prodige belge est actuellement en voyage de noces. C’est donc son directeur sportif et entraîneur Koen Pelgrim qui a récupéré le trophée. Evenepoel, auteur de 15 victoires cette saison, est devenu le premier Belge depuis 44 ans à remporter un grand tour en ramenant le maillot rouge à Madrid à l’issue de la dernière Vuelta. Il a ensuite confirmé aux Mondiaux à Wollongong. D’abord médaillé de bronze du chrono, il a remporté, à la faveur d’un incroyable effort en solitaire, le titre de champion du monde. Outre ça, il a aussi enlevé son premier Monument à Liège-Bastogne-Liège et a gagné la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois.

Un jury de 26 spécialistes a confectionné les cinq finalistes et, pour la première fois, ils ont tous placé Remco Evenepoel à la première place. Le vote a rassemblé 116 des 140 cyclistes professionnels belges.

La saison XXL de Lotte Kopecky a été récompensée logiquement par ce prix de la Flandrienne de l’année. (Photo by DAVID STOCKMAN/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Qui d’autre que Lotte Kopecky chez les dames ?

Comme Remco Evenepoel chez les messieurs, Lotte Kopecky a réalisé une saison cycliste 2022 XXL. C’est donc très logiquement que la Belge de 26 ans a été élue Flandrienne de l’année, mardi à Bruges. C’est la troisième fois de suite que la pensionnaire de l’équipe SD Worx reçoit cette distinction organisée par le quotidien Het Nieuwsblad.

Avec 125 points, la championne de Belgique du chrono a devancé Julie De Wilde (Plantur-Pura/92), Shari Bossuyt (Canyon//SRAM/71), Febe Jooris (48) et la spécialiste du cyclocross Sanne Cant (Plantur-Pura/19). Ce troisième sacre permet à Kopecky d’égaler Grace Verbeecke et Jolien D’hoore comme cyclistes les plus récompensées.

Cette saison, l’Anversoise de 26 ans a notamment remporté les Strade Bianche et le Tour des Flandres avant d’échouer à la 2e place de Paris-Roubaix. Neuf fois sur le podium d’une étape sur les grands tours, sans jamais parvenir à lever les bras, Kopecky a ponctué sa saison sur route par une médaille d’argent lors de la course en ligne des Mondiaux en Australie. Elle a magnifié son palmarès 2022 en ajoutant quatre médailles d’or sur la piste. Championne d’Europe de la course aux points et de la course à l’élimination à Munich en août, elle a ponctué son année civile avec deux titres mondiaux, lors de la course à l’élimination et de l’américaine, avec Shari Bossuyt, la semaine dernière à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le Tour de France de Wout van Aert, couronné par un maillot vert et agrémenté de trois bouquets d’étape et le port du maillot jaune, lui vaut la distinction d' »étincelle de l’année ». (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

La prestation de Wout van Aert sur le Tour de France mise à l’honneur

Les lecteurs du quotidien Het Nieuwsblad, organisateur du Gala du Flandrien qui s’est tenu mardi soir à Bruges, ont élu Wout van Aert comme l’auteur de l’étincelle de l’année. Ils ont récompensé la prestation globale du Belge sur les routes du Tour de France.

En effet, le pensionnaire de l’équipe Jumbo-Visma a ébloui pendant trois semaines les amateurs de la petite reine. Du Danemark à Paris en passant par Calais, Lausanne et Rocamadour, Van Aert n’a jamais arrêté de courir pour la victoire. Il a d’ailleurs été récompensé de ses efforts par le gain du maillot vert, offert au premier du classement par points.

« WVA » a débuté la Grande Boucle par trois deuxièmes places, lors du chrono inaugural à Copenhague puis sur les sprints de Nyborg, à l’issue duquel il a endossé le maillot jaune, et Sonderborg. Il a été récompensé dès la première étape sur le sol français en s’imposant, en jaune et avec la manière après un solo de plus de 11 km, à Calais. Quatre jours après, il s’est montré le plus costaud lors d’une arrivée pour puncheurs à Lausanne. Décisif en montagne, où il a parfaitement épaulé son équipier et futur vainqueur Jonas Vingegaard, il a parachevé son chef-d’œuvre par une victoire dans le chrono de Rocamadour.