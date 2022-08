Primoz Roglic fait coup double sur la 4e étape de la Vuelta: étape et maillot de leader

Le Slovène est le quatrième leader différent de cette Vuelta et le quatrième leader issu de la Jumbo-Visma. Il a facilement devancé au sprint le Danois Mads Pedersen.

Après Robert Gesink, Mike Teunissen et Edoardo Affini, l’équipe Jumbo-Visma aura un quatrième leader différent au classement général de la Vuelta. Le Slovène Primoz Roglic s’est imposé avec une facilité déconcertante sur la quatrième étape du Tour d’Espagne et a devancé le Danois Mads Pedersen.

L’arrivée du jour était jugée au sommet d’une petite côte après 152,5 km et l’Espagnol Enric Mas (Movistar) ainsi que les Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ) et Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) complètent le top 5. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a franchi la ligne en 8e position, dans le même temps, derrière l’Australien Ben O’Connor (AG2R-Citroën) et le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers).

Roglic, qui a gagné sa 10e étape dans une Vuelta, a pris 13 secondes de bonifications (3 pendant l’étape et 10 à l’arrivée). Il endosse son 37e maillot rouge de leader du classement général. L’Américain Sepp Kuss (Jumbo Visma) est 2e à 13 secondes de son leader et Hayter complète le trio de tête à 21 secondes. Evenepoel pointe au 6e rang à 27 secondes.

Une Vuelta de retour en Espagne

Après trois journées aux Pays-Bas, et une autre consacrée au transfert, la 77e Vuelta a retrouvé mardi les routes espagnoles et plus particulièrement celles plutôt vallonnées du Pays basque. Sur une distance relativement courte, avec notamment le sommet du Puerto de Herrera (3e cat., 7,3 km à 4,8 %) situé à 14,5 km de Laguardia où l’arrivée était jugée au sommet d’une rampe de 900 mètres à 8,4%, les ingrédients d’une étape animée avaient été rassemblés. Elle ne le fut réellement. Alexey Lutsenko et Alessandro De Marchi sont passés à l’attaque après 8 km. Ils ont reçu la compagnie de James Shaw, Joan Bou, Jarrad Drizners et Ander Okamina quelques kilomètres plus loin. Leur avance grimpa assez vite autour de 2:30 mais le peloton a ensuite maintenu l’écart. Au passage au sommet de la première véritable montée de cette Vuelta, le Puerto de Opakua (2e cat., 5 km à 6,9%), les 5 points sont revenus à Bou, qui s’assurait du maillot du meilleur grimpeur. Drizners (3) et Okamika (1) l’ont suivi dans cet ordre. Le peloton accusait 3:12 de retard. L’écart allait ensuite se réduire sous l’impulsion des BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma et Quick-Step Alpha Vinyl.

LAGUARDIA, SPAIN – AUGUST 23: Primoz Roglic of Slovenia and Team Jumbo – Visma celebrates at finish line as stage winner during the 77th Tour of Spain 2022, Stage 4 a 152,4km stage from Vitoria-Gasteiz to Laguardia 627m / #LaVuelta22 / #WorldTour / on August 23, 2022 in Laguardia, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

En tête, Okamika fut le premier à renoncer et quelques kilomètres plus loin, Bou et Drizners étaient à leur tour décramponnés. À 50 km de l’arrivée, Lusenko, Shaw et De Marchi n’avaient plus que 45 secondes d’avance. Le regroupement intervenait juste après le sprint intermédiaire de Lagran au km 118 remporté par Shaw devant De Marchi et Lutsenko. Pedersen passait en 4e position et Bennett en 5e. Le maillot rouge Affini se releva à un peu plus de 20 km de l’arrivée alors que le peloton abordait les premières pentes du Puerto de Herrera.

Au sommet, le triple tenant de la Vuelta Primoz Roglic basculait en tête, gagnant 3 secondes de bonifications, après avoir répondu à l’accélération de Julian Alaphilippe. Le champion du monde a pris 2 secondes et Jay Vine une. Dans la descente le peloton s’est regroupé. Samuele Battistella puis Vincenzo Nibali tentèrent en vain de surprendre leurs concurrents dans les 9 derniers kilomètres. La victoire allait se jouer dans la côte d’arrivée. Roglic s’y révéla là encore le plus fort.

Mercredi, la 5e étape reliera sur la distance de 187,2 km Irun à Bilbao avec pas moins de cinq ascensions de moyenne montagne au menu.