On avait seulement roulé plus vite qu’une seule fois: sept chiffres à retenir sur le contre-la-montre supersonique de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a réalisé ce que tout le monde attendait de lui ce mardi en dominant le contre-la-montre de la Vuelta. Il a remporté sa première victoire sur un grand tour à une vitesse moyenne qui lui permet aujourd’hui de s’autoproclamer détenteur d’un record (non officiel) dans une course de ce niveau. Analyse de son triomphe supersonique en 7 chiffres marquants.

55 676 km/h

C’est la vitesse moyenne de Remco Evenepoel sur le parcours de 30,9 km qui séparait Elche d’Alicante.

C’est la deuxième vitesse la plus élevée jamais atteinte par un vainqueur d’étape dans un contre-la-montre de plus de 30 km. Seul Ruben Plaza a été plus rapide lors de la Vuelta de 2005 puisqu’il avait roulé à 56,220 km à l’heure, entre Guadalajara et Alcala de Henares, sur une distance de 38,9 km.

Certes, la performance de l’Espagnol avait été facilitée par un vent de dos et un parcours plat en légère descente (on est passé de 725 à 586 mètres d’altitude), mais c’était également le cas pour Evenepoel (de 79 à 17 mètres d’altitude). Cela reste cependant un petit peu moins pour Plaza. Lors de ce contre-la-montre de 2005, quatre coureurs avaient d’ailleurs roulé à plus de 56 km par heure.

Le coureur de Quick-Step, a atteint une vitesse maximale de 76,2 km par heure en direction d’Alicante, mais ce n’était même pas le contre-la-montre le plus rapide de sa carrière. C’était lors du chrono du Tour de Belgique 2021, entre Knokke-Heist et… Knokke-Heist. Sur une distance plus courte de 11,2 km, il avait tenu une moyenne d’exactement 56 km par heure.



39

C’est le pourcentage de victoires de Remco Evenepoel dans les contre-la-montre qu’il a disputés chez les professionnels (9 victoires sur 23). À cela s’ajoutent tous ses contre-la-montre dans les catégories de jeune, soit (juniors + élite) 18 sur 38 (47 %). Son pourcentage de podiums dans les contre-la-montre est tout autant impressionnant. Il a figuré sur l’une des trois marches à 74% chez les élites et à 76% si l’on tient compte de tous les résultats de sa carrière.

Lors des six CLM disputés cette année, le coureur de Schepdaal est monté six fois sur le podium et a décroché le bouquet à quatre reprises (sur les Tours d’Algarve, de Suisse et d’Espagne et bien évidemment le championnat de Belgique) . Il a pris par deux fois la seconde place (sur Tirreno-Adriatico et au Tour du Pays Basque).



22

Evenepoel a remporté le contre-la-montre à Alicante à 22 ans et 217 jours pour être précis. Il est devenu le plus jeune Belge à remporter un contre-la-montre (et non un prologue) dans une grande course par étapes depuis Raymond Impanis. Ce dernier s’était adjugé le plus long contre-la-montre jamais organisé dans le Tour (139 km) en 1947. Il était alors seulement âgé de 21 ans et 271 jours.



21

Il fallait remonter à autant d’années pour trouver trace d’un Belge remportant sa première victoire d’étape dans un grand tour au terme d’une épreuve chronométrée. Rik Verbrugghe avait remporté le prologue du Giro 2001 et s’était paré de rose.

Pour la première victoire dans un grand tour après un contre-la-montre (plus de 8 km), il faut remonter à Michel Pollentier, qui a remporté le contre-la-montre de 37 km à Orléans lors du Tour 1974. C’était la première victoire importante pour un coureur dont la carrière allait être marquée par un épisode peu flatteur au sommet de l’Alpe d’Huez.



2

Il n’y a que deux champions de Belgique en titre du contre-la-montre qui se sont imposés dans une épreuve chronométrée d’un grand tour. Rik Verbrugghe était le précédent lors du fameux Giro de 2001.



44

Cela faisait tant d’années qu’un coureur belge n’avait pas gagné une étape de la Vuelta dans le maillot de leader du classement général. Le dernier était Ferdi Van den Haute, lors de la neuvième étape de l’édition 1978 qui se terminait à Tortosa.

Le natif de Schepdaal est aussi le deuxième Belge en 2022, après Wout van Aert à Calais sur le Tour, à s’adjuger une étape dans un grand tour avec la tunique de leader sur les épaules.

A quand remonte la dernière fois que deux coureurs issus du Royaume de Belgique se sont imposés sur deux grands tours différents dans leur costume de premier du classement général. Il faut remonter à 1976 quand Patrick Sercu et Roger De Vlaeminck avaient chacun remporté une étape du Giro, dans le maillot rose de leader. Et lors du Tour de France, Freddy Maertens s’est imposé sur trois étapes du Tour avec la tunique jaune sur ses épaules.

A dream coming true, winning my first Grand Tour stage.🙏🏼🔴🥇



Thanks to the entire team for the amazing work, I'm looking forward to keep giving everything the upcoming 12 days. 🐺💙 #TheWolfpack pic.twitter.com/pyQV0sfWlJ — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 30, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

3

Les coureurs belges ont remporté trois contre-la-montre consécutifs dans un grand tour : Yves Lampaert et Van Aert sur le Tour, à Copenhague et Rocamadour et Evenepoel à Alicante sur la Vuelta.

La dernière fois, avant cette année, que des compatriotes ont réalisé une telle série remonte à 1977. Freddy Maertens et Michel Pollentier s’étaient adjugés le prologue et les deux (courts) contre-la-montre de la Vuelta 1977. La série avait même été portée à quatre lorsque Maertens s’est ensuite offert le prologue du Giro suivant.

La série a été interrompue lorsque le Danois Knut Knudsen a été le plus rapide lors du contre-la-montre de Pise. Même si … Pollentier a ensuite remporté le dernier chrono de ce Giro 1977 à Binago. Jusqu’à présent, ce dernier est toujours le dernier Belge à avoir pris le bouquet d’un contre-la-montre dans un grand tour, et à avoir remporté le classement général final.