Nairo Quintana poursuivra sa carrière et compte bien retrouver une nouvelle équipe

Le cycliste colombien a balayé les rumeurs qui annonçaient une retraite anticipée à l’âge de 32 ans.

Nairo Quintana a décidé de poursuivre sa carrière. Le coureur cycliste colombien de 32 ans, convaincu d’infraction médicale à un produit interdit l’année dernière, se retrouve sans équipe bien qu’il ne soit pas suspendu.

« Je vais continuer à me battre, je veux continuer à pédaler jusqu’à ce que mon corps et mon esprit me disent d’arrêter », a déclaré Quintana. « Je suis un coureur honnête, je l’ai toujours été. Bien que je n’aie toujours pas d’équipe, je suis un coureur qui est toujours disponible et qui fera de son mieux. Mes victoires le prouvent. »

Quintana a remporté le Tour d’Italie en 2014 et la Vuelta deux ans plus tard. Il a terminé deux fois deuxième du Tour de France. L’année dernière, il a terminé sixième du Tour de France mais a été disqualifié après la découverte de traces de tramadol dans son sang, un produit interdit en cyclisme depuis 2019. Il a fait appel contre cette disqualification, mais le tribunal sportif TAS a rejeté sa requête. La dernière équipe de Quintana était la formation française Arkéa-Samsic. Il a quitté cette formation à la fin de l’année dernière, alors qu’il avait prolongé son contrat auparavant jusqu’en 2025.