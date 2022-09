Mondial du chrono: Yves Lampaert satisfait même s’il n’a pas rempli son objectif

Le Norvégien Tobias Foss a déjoué tous les pronostics en devenant sacré champion du monde du contre-la-montre, dimanche en Australie. Le Belge Yves Lampaert a terminé neuvième.

Longtemps sur le podium provisoire du contre-la-montre des Mondiaux, Yves Lampaert a finalement terminé 9e à Wollongong, dimanche en Australie. Un résultat qui peut satisfaire le Belge, même s’il n’a pas rempli l’objectif qu’il avait avancé en préambule.

En effet, Lampaert espérait signer son meilleur résultat aux Mondiaux mais il n’a pas pu faire mieux que sa 7e place acquise à Doha en 2016. « Je peux me contenter de cette 9e place », a-t-il dit à l’arrivée.

Autre continent

Vainqueur du chrono d’ouverture du Tour de France cet été, Lampaert avait aussi insisté sur le fait que la forme du jour allait être déterminante. Et cela s’est vérifié, d’autant plus sur un autre continent. « Cela joue certainement un rôle. Votre corps réagit différemment. Vous êtes au lit à 21 heures et réveillé à 5 heures, ce n’est pas idéal pour la préparation. Mais c’est pareil pour tout le monde. Je pense avoir disputé un bon chrono mais pas le meilleur de tous, surtout en ce qui concerne la puissance développée. C’était assez compliqué« , a expliqué Lampaert, qui a estimé que « terminer 9e mondial, ce n’était pas si mal ».

Surtout que la préparation du coureur belge n’a pas été parfaite. « J’ai souffert après le Tour, d’abord des poumons, puis de problèmes de selle. C’était loin d’être idéal. Je ressens d’ailleurs à nouveau une petite douleur à la selle. J’espère encore gagner un pour-cent en vue de la course en ligne de dimanche prochain. Cela devrait être possible. »

Lampaert a enfin évoqué le sacre surprise du Norvégien Tobias Foss. « C’est un beau vainqueur, même si personne n’avait misé sur lui. Il a fait un gros chrono. Ce n’est pas n’importe qui, il a remporté le Tour de l’Avenir, c’est un grand talent. Il roule aussi chez Jumbo-Visma, une équipe qui possède un vrai savoir-faire dans les chronos. C’est une surprise, peut-être même pour lui, mais c’est chouette pour lui. »