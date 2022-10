Mathieu van der Poel sera au départ du premier championnat du monde de gravel

Mathieu van der Poel, ainsi que son équipier chez Alpecin-Fenix, Gianni Vermeersch, seront au départ des championnats du monde de course sur terre (gravel bike) qui aura lieu ce week-end en Vénétie dans le nord-est de l’Italie, a annoncé la formation belge dans un communiqué lundi.

Le Néerlandais, qui avait quitté l’Australie et les championnats du monde empêtré dans une affaire d’altercation à son hôtel, s’est entraîné pour la première fois lundi « pour disputer la première course sur terre » de sa carrière, a confié le Néerlandais, 27 ans, quadruple champion du monde cyclocross (2015, 2019, 2020 et 2021), « même si ce n’est pas tout à fait nouveau pour moi. Je me suis entraîné pour la première fois lundi et cela ressemble à quelque chose entre le cyclocross et la course sur route. C’est surtout très amusant. Et si les sensations sont bonnes dimanche, je vais donner le maximum pour faire le meilleur résultat possible ».

La première organisation de ces championnats du monde – dans la foulée de la première saison des UCI Gravel World Series – se tient en effet en Vénétie les 8 et 9 octobre avec un parcours de 140 km pour les dames samedi, 194 km pour les messieurs dimanche. Les routes et chemins empruntés par les coureurs ressembleront fortement à ce que l’on peut retrouver sur les Strade Bianche. Le Slovaque Peter Sagan est annoncé au départ également par les organisateurs. La deuxième édition l’an prochain aura aussi lieu en Italie les 30 septembre et 1er octobre dans un lieu encore à déterminer. Ces championnats du monde seront organisés en Belgique en 2024, dans le Brabant Flamand.