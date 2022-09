Le Giro 2023 proposerait trois contre-la-montre pour attirer Remco Evenepoel au départ

Alors que Patrick Evenepoel souhaite que le vainqueur de la Vuelta dispute le grand tour italien l’année prochaine, Evenepoel veut attendre le tracé du prochain Tour de France avant de faire son choix. En attendant, le Giro proposerait trois chronos pour sa prochaine cuvée.

Quel programme pour Remco Evenepoel en 2023 ? Alors que le Brabançon vient seulement de remporter le premier grand tour de sa carrière, les observateurs souhaitent savoir quelle épreuve de trois semaines il disputera l’année prochaine. Alors que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, espère que le jeune prodige belge s’alignera sur sa course, Patrick Lefevere préfèrerait attendre 2024 et lui faire disputer le Tour d’Italie en attendant. La porte n’est cependant pas complètement fermée et en fonction du parcours de la Grande Boucle, le Brabançon pourrait demander à son patron d’y aller.

On le sait, le grand point fort de Remco Evenepoel est le contre-la-montre, un exercice moins à la mode sur les épreuves de trois semaines ces dernières années. Mais pour s’attirer les faveurs du nouveau roi d’Espagne, les organisateurs des deux autres grands tours pourraient se lancer dans une surenchère de kilomètres en solitaire.

Ainsi, selon nos confrères du Laatste Nieuws dans leur édition de ce mardi, le Giro envisagerait de programmer pas moins de trois contre-la-montre lors de sa prochaine édition. Le premier, qui interviendrait dès le lancement de la course et serait long de 18 kilomètres. Il relierait Fossacesia à Ortona, deux localités situées dans les Abruzzes. Une belle manière d’offrir le premier maillot rose à un bon rouleur. Le quotidien flamand affirme que ce Tour d’Italie cuvée 2023 comprendrait au total entre 60 et 70 kilomètres d’effort en solitaire. Une distance bien plus importante que celles auxquelles on a eu droit les dernières années. Et alors qu’Evenepoel ne garde pas spécialement un bon souvenir de la montagne lors de sa seule participation à l’épreuve italienne en 2021, il pourrait se laisser tenter par cette perspective des trois chronos.

Le Tour de France révèlera bientôt son parcours, alors qu’il faudra attendre quelques semaines de plus et le mois de novembre pour connaître celui de la course au maillot rose.