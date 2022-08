Herman Van Springel, »Monsieur Bordeaux-Paris », est décédé à l’âge de 79 ans

Coureur endurant, dur au mal, bon sur tous les terrains, sauf le sprint, Van Springel allait remporter à sept reprises entre 1970 et 1981, un record, la classique Bordeaux-Paris, la plus longue du calendrier avec près de 600 kilomètres.

L’ancien coureur cycliste Herman Van Springel est décédé à la suite d’une longue maladie dans la nuit de mercredi à jeudi chez lui Grobbendonk, a annoncé jeudi Gazet van Antwerpen. Il venait de fêter le 14 août ses 79 ans.

Champion de Belgique en 1971, il avait été tout près de remporter le Tour de France en 1968. Porteur du maillot jaune le dernier jour au départ du contre-la-montre final il allait être devancé par le Néerlandais Jan Janssen de 38 secondes, le plus faible écart de l’histoire entre les deux premiers de la Grande Boucle jusqu’en 1989. Coureur endurant, dur au mal, bon sur tous les terrains, sauf le sprint, Van Springel allait remporter à sept reprises entre 1970 et 1981, un record, la classique Bordeaux-Paris, la plus longue du calendrier avec près de 600 kilomètres. Aujourd’hui disparue, elle se disputait en partie derrière derny. Il en gagna le surnom de « Monsieur Bordeaux-Paris ». Il a aussi inscrit un Monument à son palmarès: le Tour de Lombardie en 1968. Parmi ses 136 succès professionnels on peut encore citer Gand-Wevelgem en 1966, Paris-Tours en 1969. Il fut lauréat du Super Prestige Pernod en 1968. Il récompensait à l’époque le meilleur coureur sur l’ensemble de l’année. Il compte aussi cinq succès d’étapes au Tour de France. Il a aussi accumulé les places d’honneur dans les grands tours: 2e du Giro en 1971, 3e de la Vuelta en 1970 ou encore 6e du Tour de France en 1973 année où il remporta le maillot vert à Paris. Il ne lui a pas non manqué beaucoup pour s’adjuger des classiques. Il finit 2e de Paris-Roubaix en 1968 et 1971, 2e du Tour de Lombardie en 1969 et 3e de Milan-Sanremo en 1966, de Liège-Bastogne-Liège en 1972 ou encore du Tour de Lombardie en 1973.

Il a mis fin à sa carrière, débutée en 1965, au terme de la saison 1981, année de son ultime succès dans Bordeaux-Paris à 37 ans.