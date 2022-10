En vente à partir de ce jeudi : le numéro spécial d’automne de Sport/Cyclisme Magazine

Le numéro spécial d’automne de Sport/Cyclisme Magazine sera disponible en magasin à partir du jeudi 27 octobre. Il reviendra sur les saisons à succès de Remco Evenepoel, Wout van Aert et Lotte Kopecky et proposera deux dossiers sur la saison de cyclo-cross et le 100e anniversaire des Six Jours de Gand.

Après les traditionnels « Guide du cyclisme » au début de la saison routière, le « Guide du Tour » en juin et le « Guide la Vuelta » en août, Sport/Cyclisme Magazine gâte également les fans de la Petite Reine avec un numéro spécial d’automne. Dans celui-ci, nous reviendrons évidemment sur une saison cycliste belge historique, notamment lors d’une double interview de José De Cauwer et Serge Pauwels, commentateurs pour Sporza à la télévision et en radio.

Plus loin, nous reconstituerons l’évolution mentale des joyaux de la couronne que sont Remco Evenepoel et Wout van Aert : comment sont-ils devenus deux coureurs du top mondial grâce à une communication, une concentration et un état d’esprit adaptés. Souvent opposés, ils présentent pourtant plus de similitudes qu’on ne pourrait le croire à première vue.

Nous reviendrons aussi sur la grande année de la figure de proue du cyclisme féminin belge, Lotte Kopecky. De sa victoire sur les Strade Bianche à sa médaille d’argent aux Championnats du monde de Wollongong. On analysera les raisons de ces succès.

En 2022, Jonas Vingegaard s’est également distingué en passant du statut de coureur danois relativement inconnu à celui de vainqueur du maillot jaune. Dans une interview avec son entraîneur chez Jumbo-Visma, Tim Heemskerk, nous reviendrons sur son ascension fulgurante.

A côté de cela, nos spécialistes cyclisme décriront chacun leur moment fort et image forte de la saison écoulée : du dernier virage de Mathieu van der Poel dans « A travers la Flandre », en passant par le sourire de Primoz Roglic au Tour et la grimace d’Enric Mas à la Vuelta, aux boucles d’oreilles de la championne du monde Annemiek van Vleuten.

Pour conclure ce numéro, nous vous proposerons un portrait de Jan Ullrich, l’Allemand qui a remporté le Tour de France il y a 25 ans. Depuis lors, il est tombé au fond d’un gouffre profond et semble se remettre sur pied cette année.

Remco Evenepoel et Wout van Aert. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Cyclo-cross



Ce numéro d’automne contiendra aussi un dossier étoffé sur la saison de cyclo-cross, qui reprendra pleinement ses droits le week-end prochain et le 1er novembre avec les cross de Ruddervoorde, Maasmechelen et du Koppenberg.

En plus de retrouver toutes les informations sur toutes les équipes, le double champion du monde Niels Albert donnera son avis sans fard sur le paysage du cyclocross. En plus de cela, nous nous sommes longuement entretenus avec le meilleur spécialiste des labourés derrière le « Big Three », Eli Iserbyt. Il nous expliquera comment il essaie de remplir ce rôle, sur et en dehors du vélo. Et comment, il a changé sa communication et son état d’esprit.

Nous reconstituerons aussi le parcours jusqu’au sommet du champion du monde de cyclocross Tom Pidcock. Comment le jeune Britannique s’est imposé comme un touche-à-tout en devenant champion olympique de VTT en 2021 et en levant les bras au sommet de L’Alpe d’Huez lors du Tour 2022 ?

Les meilleures spécialistes féminines des labourés sont toutes originaires des Pays-Bas. Nous avons demandé à l’entraîneur national néerlandais Gerben de Knegt de nous éclairer sur cette domination sans partage. Quelles sont les qualités et comment fonctionnent les Fem van Empel and compagnie ?

Nous serons déjà tournés déjà vers le championnat d’Europe à Namur, le championnat de Belgique à Lokeren et le championnat du monde à Hoogerheide, où la bataille pour la liquette arc-en-ciel sera organisée pour la troisième fois depuis 2009. Nous avons donc rendu visite à Adrie van der Poel, actif dans l’organisation.

Eli Iserbyt (Photo by JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Les 100 ans des Six Jours de Gand

Le troisième et dernier chapitre notre numéro d’automne sera consacré au centenaire des Six Jours de Flandre-Gand. Avec lljo Keisse, jeune retraité des pelotons, mais surtout six fois vainqueur de l’épreuve, nous nous remémorons les nombreuses années où il a fait vibrer le Kuipke.

Nous avons également donné la parole à quatre coureurs de la nouvelle génération. Le tenant du titre Robbe Ghys, Tuur Dens, Jules Hesters et Fabio Van den Bossche nous parleront de leur amour pour les Six Jours de Gand.

Les organisateurs Christophe Sercu et Christophe Impens nous expliqueront pourquoi l’événement se déroule toujours dans la ville d’Artevelde. Ils nous diront aussi pourquoi les Six jours resteront probablement très populaires pendant de nombreuses années encore.

La riche histoire des Six Jours de Gand sera également abordée dans notre magazine. Nous avons interviewé Benno Wauters, qui a écrit un livre à ce sujet, et avons compilé un top quinze des meilleurs pistards à avoir concouru au Kuipke au cours des 100 dernières années.

Le numéro spécial d’automne de Sport/Cyclisme Magazine est en vente à partir du jeudi 27 octobre. Il compte 132 pages et coûte 7,95 euros. Les abonnés de Sport/Foot Magazine le recevront gratuitement dans leur boîte aux lettres.