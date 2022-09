En 1973, Eddy Merckx s’imposait sur la Vuelta pour sa seule participation et remportait son 3e grand tour

Eddy Merckx n’a disputé le Tour d’Espagne qu’une seule fois. Il l’a gagné à sa manière habituelle: avec panache et allure. Evocation.

C’est comme si la Vuelta ne l’intéressait pas, comme s’il n’aimait pas y participer. Eddy Merckx a pris sept fois le départ du Tour de France. Il en a gagné cinq et a remporté 34 victoires d’étape. Le Bruxellois a participé huit fois au Tour d’Italie, il l’a également remporté cinq fois et a gagné 24 étapes.

Mais en ce qui concerne le Tour d’Espagne, Merckx s’est limité à une seule participation. C’était en 1973. La course a débuté le 26 avril à Calpe, une station balnéaire de l’est de l’Espagne, sur la Costa Blanca. Quatre jours plus tôt, Merckx avait remporté Liège-Bastogne-Liège et la semaine précédente, l’Amstel Gold Race, avec une avance de plus de trois minutes sur FransVerbeeck. Merckx avait également remporté le Circuit Het Volk, Paris-Roubaix et Gand-Wevelgem.

Les organisateurs de la Vuelta se sont donnés beaucoup de mal pour que Merckx prenne le départ. Lorsqu’ils y sont parvenus en 1973, la course a reçu énormément de publicité. Il y a rarement eu autant de spectateurs le long du parcours. Les Espagnols voulaient assister à un combat de titans entre Merckx et LuisOcaña. Deux ans plus tôt, lors du Tour de France 1971, Ocaña avait mis fin au règne de Merckx en comblant un écart de neuf minutes dans la mémorable étape d’Orcières-Merlette. Le lendemain, il a chuté dans des conditions météorologiques épouvantables dans la descente du Col de Mente et a dû abandonner. D’un autre côté, Ocaña était détesté par certains en Espagne parce qu’après son transfert vers l’équipe française Bic, il a commencé à se sentir de plus en plus Français. À un moment donné, le pays tout entier s’est retourné contre lui et Ocaña a même envisagé de demander la nationalité française. Il s’est finalement abstenu.

En 73, Merckx a réalisé le doublé Vuelta-Giro.

Le parcours de la Vuelta 1973 ne comportait pas beaucoup de montagne. Il y avait de nombreuses étapes plates et de nombreux sprints de bonification avaient été prévus. Merckx a remporté le prologue de six kilomètres à Calpe, mais après deux jours, le fantasque Néerlandais GerbenKarstens a repris le maillot jaune. Karstens, un fils de notaire qui aimait faire le clown, roulait pour l’équipe allemande Rokado. Il avait un très bon démarrage et remportera au total quatorze étapes de la Vuelta au cours de sa carrière, dont quatre en 1973. Plus tard, l’Espagnol JoséPesarrodona a pris la place de leader, au grand dam de Merckx qui ne pouvait pas imaginer que la course lui échappe, d’autant que la radio de la course lui avait transmis des informations incorrectes. Pesarrodona, qui n’était pas un cycliste particulièrement combatif, s’était échappé avec plusieurs coureurs sur un parcours vallonné. Le leader de l’équipe Kas a conservé le maillot de leader pendant huit jours.

Mais dans la onzième étape, Eddy Merckx a remis de l’ordre dans la maison. On n’a toutefois pas eu droit à un vrai duel avec Luis Ocaña. À deux jours de la fin, dans une étape de montagne, Ocaña, qui portait le maillot de champion d’Espagne, a bien attaqué, reléguant Merckx et BernardThévenet à distance, mais il a finalement été rejoint grâce à la coopération entre le Belge et le Français. Merckx a finalement remporté le Tour d’Espagne avec une avance de trois minutes et 46 secondes sur Ocaña, Thévenet terminant troisième. Merckx a gagné six étapes et a également remporté le classement par points. Au départ, on a pensé que Gerben Karstens l’avait remporté, mais le règlement stipulait que le vainqueur de ce classement subsidiaire devait terminer dans les vingt premiers du classement final. En l’apprenant, Karstens, furieux, a quitté la course.

Avec sa victoire dans le Tour d’Espagne, Merckx a comblé un vide dans son palmarès. Il a dit après coup qu’il s’était bien amusé. Cinq jours après la fin de la Vuelta, Merckx a pris le départ du Tour d’Italie, qu’il a remporté avec une avance de près de huit minutes sur FeliceGimondi. Il n’a par contre pas pris part au Tour de France, qui a été remporté par… Luis Ocaña.