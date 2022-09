De retour au pays, Mathieu van der Poel revient sur l’altercation qui l’a diminué au championnat du monde

Le Néerlandais a exprimé des regrets sur la manière dont il a appréhendé l’incident. Il affirme aussi que les vidéos dont un quotidien néerlandais a notamment fait état appuieront sa version des faits.

Mathieu van der Poel était de retour en Belgique, là où il habite, trois jours après l’incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche en Australie, à quelques heures de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. Le Néerlandais a passé une grande partie de la nuit en cellule après une altercation avec deux jeunes adolescentes de 13 et 14 ans qui l’empêchaient de dormir en faisant du bruit dans le couloir de son hôtel.

Après avoir plaidé coupable, il a été condamné lundi à une amende de mille dollars australiens (670 euros) pour avoir agressé une des filles et à une autre de cinq cents dollars (335 euros) pour son comportement vis-à-vis de le la seconde adolescente.

Mardi, des vidéos de l’altercation circulaient sur la toile. « Ce que l’on peut y voir est exactement ce que j’ai dit », a dit ‘MVDP’. S’il reconnait avoir pris une fille par le bras, il exclut toute forme de bousculade. « Ceux qui me connaissent savent que je n’ai jamais fait de mal à personne », a lancé le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix. « J’avais forcément imaginé des Mondiaux différents », a-t-il poursuivi. « Bien sûr que j’ai des regrets. J’ai fait une erreur, j’aurais dû appréhender ça autrement, notamment en appelant la réception ou une autre personne et ne pas gérer ça moi-même. Mais il était tard et je pensais pouvoir faire ça tout seul. J’essaie de mettre ça derrière moi », a ajouté Van der Poel, désireux de se reposer.

Mathieu van der Poel a abandonné dimanche le championnat du monde, remporté par Remco Evenepoel, après 30 kilomètres.