Cyclocross: Wout van Aert gagne à Diegem l’une des plus belles courses de la saison devant Pidcock et van der Poel

Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) et la Néerlandaise Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) ont remporté la 6e manche du Superprestige de cyclocross, mercredi soir à Diegem.

La course masculine a été animée par de nombreux mouvements entre les trois principaux protagonistes : Wout van Aert, Tom Pidcock et Mathieu van der Poel. Un temps en tête, le Néerlandais, vainqueur des six dernières éditions de ce traditionnel cross nocturne (2014-2019), a vu le Belge et le Britannique revenir puis le distancer dans le 8e et avant-dernier tour. Le champion de Belgique et le porteur du maillot irisé se sont présentés ensemble dans les ultimes hectomètres. Mis sous pression par ‘WVA’ et le bouillant public de Diegem, Pidcock a cédé sous les accélérations de Van Aert, vainqueur avec 6 secondes d’avance. Mathieu Van der Poel, qui a connu un final compliqué, a échoué à la 3e place (+0:33).

(Photo by Luc Claessen/Getty Images)

van Aert premier vainqueur belge à Diegem depuis 2013

Eli Iserbyt a terminé quatrième à 1:08, devant Michael Vanthourenhout, cinquième à 1:45. Le champion des Pays-Bas Lars van der Haar est toujours premier au général malgré sa sixième place. Il emmène le classement avec 78 points, devant Vanthourenhout (71) et Iserbyt (68). C’est la quatrième victoire en six sorties dans les labourés cette saison pour Van Aert, après celles acquises à Dublin, Mol et Heusden-Zolder mardi. « Je suis vraiment très content de gagner pour la première fois ici », a lancé Van Aert, premier vainqueur belge à Diegem depuis Sven Nys en 2013.

« Pourtant, après quelques passages dans le sable, j’ai bien cru que ça n’allait pas le faire. Mathieu avait une dizaine de secondes d’avance et je n’y arrivais pas », a dit le champion de Belgique, heureux d’avoir pu bénéficier d’un « incroyable soutien du public ».

Shirin Van Anrooij, Puck Pieterse et Ceylin Del Carmen Alvarado. (Photo by Luc Claessen/Getty Images)

Une sixième victoire cette saison pour Pieterse

Chez les dames, la Néerlandaise Puck Pieterse a dominé la course de la tête et des épaules. Rapidement devant, elle a devancé ses compatriotes Shirin van Anrooij de 30 secondes et Ceylin Alvarado, lauréate la veille à Heusden-Zolder, de 1:02. C’est la 6e victoire cette saison pour Pieterse, 20 ans, qui était la grande favorite avec les absences de Marianne Vos, Lucinda Brand et Fem van Empel. La Néerlandaise Inge van der Heyden (1:09) et la Hongroise Blanka Vas (1:23) complètent le top 5 du jour.

Au classement général, Alavardo a pris la tête avec 80 points et devance Van der Heijden (77) et Betsema (76), seulement 8e mercredi soir. La 7e et avant-dernière manche de ce trophée de régularité se tiendra le 7 janvier à Gullegem. L’épilogue est prévu le 11 février à Middelkerke.