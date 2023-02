Cyclocross : Mathieu van der Poel champion du monde pour la 5e fois: « Dans le top 3 de mes plus belles victoires »

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté son duel royal face à Wout van Aert pour décrocher le 5e titre champion du monde de cyclocross de sa carrière dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas. Eli Iserbyt s’est emparé de la médaille de bronze.

Mathieu van der Poel a lancé les hostilités après seulement trois minutes de course et seul Wout van Aert a été en mesure de le suivre. Van der Poel a alors tenté de décramponner Van Aert de sa roue mais le natif d’Herentals a résisté aux multiples accélérations de son rival. Les deux coureurs ne se sont pas lâchés d’une semelle tout au long de la course malgré une nouvelle accélération de Van der Poel dans le 7e tour. La victoire s’est donc jouée dans un sprint royal. Après avoir tenté de lâcher Van Aert à plusieurs reprises, ‘MVDP’ a finalement fait la différence au sprint en attaquant de loin sur la dernière rampe.

Attendu, le duel entre Van der Poel et Van Aert aura tenu toutes ses promesses. « Tout le monde connaît l’histoire et cela fait 10 ans que l’on se pousse l’un et l’autre à être meilleurs. Je pense que, dans quelques années, on se rappellera des batailles qu’on a menées et de l’histoire qu’on a écrite. Maintenant, la saison sur route va commencer et ce sera encore contre lui », a souri Van der Poel

Derrière, Eli Iserbyt a réglé le sprint pour la médaille de bronze devant le Néerlandais Lars van der Haar à 12 secondes de Van der Poel et Van Aert. Michael Vanthourenhout a lui complété le top 5 à 46 secondes.

5ème titre pour Van der Poel

À 28 ans, Van der Poel décroche ainsi le 5e titre de champion du monde de sa carrière après 2015, 2019, 2020 et 2021. Il succède au Britannique Tom Pidcock, absent cette année.

« Cette victoire rentre certainement dans le top 3 de mes plus belles victoires en carrière », a assuré Van der Poel au micro des organisateurs. « C’est difficile de décrire ce que je ressens. C’était le scénario de course attendu. C’est incroyable et je vais me souvenir longtemps de cette victoire. » « Je me sentais détendu dans le dernier tour. Je connais bien le parcours et je savais que je voulais arriver au sprint. Je suis très heureux de cette victoire, surtout que j’ai encore eu des soucis avec mon dos durant la préparation. »

Wout van Aert « n’avait pas de plan en tête » avant la dernière ligne droite

Pour la quatrième fois de sa carrière, Wout van Aert devra donc se contenter de la 2e place aux championnats du monde de cyclocross. « Je suis évidemment déçu ne pas avoir gagné », a déclaré Van Aert au micro de Sporza. « Mathieu m’a mis sous pression dès les premières minutes. Pendant la première demi-heure, j’ai eu du mal à rester dans sa roue. Par la suite, cela a donné l’impression, à mon sens, que je restais dans sa roue comme un lâche. Je n’ai pas attaqué car j’ai senti que cela ne servirait à rien. Il a finalement gagné au sprint, chapeau à lui. »

Van der Poel a notamment trompé Van Aert en n’accélérant pas lors du dernier passage sur les poutres. « J’ai accéléré avant les poutres car j’aurais perdu du terrain si je ne le faisais pas. Durant toute la course, j’ai pensé aborder la dernière ligne droite en 2e position. Quand je me suis retrouvé devant, je n’avais pas de plan en tête. Je pense que Mathieu était le plus fort mais cela ne veut pas dire que je n’aurais pas pu gagner la course. Avec du recul, je me dis que j’aurais eu plus de chance en lançant directement le sprint mais je ne l’ai pas fait, c’est de ma faute. »

Au total, la Belgique a bouclé ces Mondiaux avec six médailles. Vendredi, le relais mixte avait décroché la médaille de bronze avant la médaille d’or de Thibau Nys et la médaille de bronze de Witse Meeusen chez les espoirs messieurs samedi. Dimanche, Yordi Corsus a pris la médaille de bronze chez les juniors garçons.

Le tableau des médailles des mondiaux de cyclo-cross