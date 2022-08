Cyclisme: l’Irlande renonce aux Mondiaux en raison des frais de voyage, Vingegaard et Pedersen ne défendront pas les couleurs du Danemark

Le coût du déplacement était trop important pour la fédération irlandaise qui savait qu’elle n’avait pas non plus de réelles chances de victoire sur un parcours qui n’est pas destiné aux sprinteurs. Sam Bennett restera donc à la maison tout comme le vainqueur du Tour Jonas Vingegaard et le champion du monde 2019 Mads Pedersen qui ne font pas partie de la sélection danoise.

L’Irlande ne participera pas aux championnats du monde de cyclisme le mois prochain en Australie (18-25 septembre). La fédération irlandaise a pris la décision de ne pas participer en raison du coût élevé du voyage. « De plus, nos chances de victoire sont faibles », a déclaré le directeur Iain Dyer.

Les Irlandais avaient pourtant un sprinteur de qualité avec Sam Bennett, qui a remporté récemment deux étapes de la Vuelta sur le sol néerlandais. Cependant, le parcours de ces Mondiaux à Wollongong ne semble pas être prédestiné à des sprinteurs.

Pour cette raison, l’entraîneur néerlandais Koos Moerenhout a également pris la décision de ne pas prendre le champion d’Europe Fabio Jakobsen.

Mads Pedersen (à gauche) et Jonas Vingegaard (à droite) ne se rendront pas avec le Danemark aux championnats du monde. (Photo by THOMAS SJOERUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Vingegaard et Pedersen ne défendront pas les couleurs du Danemark

Le vainqueur du Tour Jonas Vingegaard et le champion du monde 2019 Mads Pedersen seront aussi deux grands absents de l’équipe du Danemark. Vingegaard a récemment annulé pour se concentrer sur sa fin de saison avec Jumbo-Visma et Pedersen a expliqué atteindre ses limites en fin de saison et préférer ne pas s’engager dans un si long voyage.