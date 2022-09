Adam Yates quitte INEOS Grenadiers et renforce l’UAE Team Emirates de Tadej Pogacar

Le jumeau de Simon, toujours chez Bike-Exchange, a terminé le Tour de France à la 9e place (si la disqualification de Nairo Quintana est maintenue). Il avait déjà terminé quatrième de la Grande Boucle en 2016 et renforcera une formation qui compte déjà dans ses rangs le Belge Tim Wellens, le grand talent espagnol Juan Ayuso (troisième de la dernière Vuelta à seulement 19 ans), Joao Almeida et surtout le double vainqueur du Tour de France et lauréat des Monuments Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie: Tadej Pogacar.

Adam Yates va rejoindre UAE Team Emirates la saison prochaine. Le Britannique, 30 ans, quittera INEOS Grenadiers à la fin de l’année pour s’engager sur trois saisons au sein de la formation cycliste WorldTour.

Vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2015, Adam Yates a remporté le Tour d’Allemagne cette année et terminé le Tour de France en 9e position (tenant compte de la disqualification du Colombien Nairo Quintana).

Adam Yates est un coureur grand tour avec une 4e sur la Grande Boucle en 2016, une 9e déjà en 2020 ainsi qu’une 4e sur la Vuelta. Frère jumeau de Simon Yates, vainqueur du Tour d’Espagne 2018, Adam Yates compte 18 victoires chez les professionnels, dont le Tour d’Allemagne (2022), de Catalogne (2021) et des Émirats arabes unis (2020). « Je suis impatient à l’idée de rejoindre UEA Emirates. J’ai vu l’équipe grandir ces dernières années, je ne pouvais pas laisser ma chance de la rejoindre. Je sens que mes meilleures années sont encore devant moi et que cette formation me permettra d’en tirer le meilleur« , a dit celui qui débuté sa carrière en 2014 chez Orica GreenEDGe, devenu Mitchelton-Scott, avant de rejoindre INEOS Grenadiers début 2021.

La saison prochaine, le grimpeur de Bury évoluera donc aux côtés du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, et de Tim Wellens, qui va quitter Lotto Soudal.