2022 est déjà la meilleure saison cycliste belge depuis plus de 40 ans

Pour la première fois depuis 1978, un compatriote a remporté un grand tour, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle 2022 sera la meilleure saison belge de cyclisme sur route depuis plus de 40 ans. Et deux autres titres mondiaux pourraient éventuellement suivre. Voici 10 raisons qui expliquent pourquoi ce cru 2022 est exceptionnel.

Il aura fallu patienter 44 ans pour qu’un autre Belge remporte un grand tour. Le dernier était, on l’a souvent répété ces dernières semaines, Johan De Muynck lors du Giro 1978. Mais il a même fallu attendre encore plus longtemps pour qu’un de nos compatriotes remporte un Monument et un grand tour la même année. Chose que Remco Evenepoel a réussi en s’adjugeant Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta en 2022.

Remco Evenepoel s’impose dans le maillot rouge de leader au sommet de l’Alto del Piornal. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Le dernier est, vous l’aurez sans doute deviné: Eddy Merckx. En 1973, le Cannibale a remporté la Vuelta et le Giro, après s’être offert deux Monuments: Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Il n’a jamais été du genre à faire les choses à moitié.

2. Un autre événement tout aussi rare dans l’histoire du cyclisme belge est le doublé ardennais réalisé par Dylan Teuns (sur la Flèche Wallonne et Evenepoel (sur la Doyenne).

La dernière fois que c’était arrivé ? En 1975, avec des victoires pour André Dierickx (Flèche Wallonne) et Eddy Merckx (Liège-Bastogne-Liège).

Le podium de La Doyenne était même entièrement noir-jaune-rouge puisqu’Evenepoel était accompagné de Quinten Hermans et Wout van Aert. Cela n’était plus arrivé depuis 1976, Joseph Bruyère s’étant alors imposé devant Freddy Maertens et Frans Verbeeck.

Dylan Teuns avait dompté le mur de Huy le 20 avril dernier. (Photo by Gerard Serstevens ATPImages/Getty Images)

3. Pour la première fois depuis la formation ADR en 1989 (la célèbre victoire de Greg LeMond sur le Tour, avec José De Cauwer comme directeur sportif), une équipe belge (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté un grand tour avec la Vuelta.

4. Les coureurs belges ont remporté 10 victoires d’étape sur les trois grands tours cette année : Wout van Aert (trois), Jasper Philipsen et Remco Evenepoel (deux chacun), Thomas De Gendt, Dries De Bondt et Yves Lampaert (une chacun).

Il s’agit du total le plus élevé depuis 1985 (il était alors également de dix). La récolte sur le seul Tour de France (six victoires d’étape) est également la plus importante depuis cette même année 1985.

L’envol de la mouette jaune van Aert lors de l’étape du Tour de France qui se terminait à Calais. (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

5. Dans le dernier classement mondial de l’UCI, Wout van Aert et Remco Evenepoel occupent les deuxième et troisième places, avec respectivement 4535 points et 4167,5 points, derrière le leader Tadej Pogacar (4836 points).

Compte tenu de leur avance sur le quatrième, Jonas Vingegaard (3073), il y a de fortes chances que les deux Belges conservent leur place sur le podium. Grâce à Arnaud De Lie, âgé d’à peine 20 ans, il y a même un troisième compatriote dans le top 10. L’Ardennais occupe le 7e rang grâce à ses nombreuses victoires dans de plus petites courses d’un jour.

La dernière et unique fois que la Belgique a compté deux coureurs dans le top 10 mondial du FICP/UCI/WorldTour/WorldRanking (dans cet ordre chronologique, depuis 1984) remonte à 1987. A l’époque, Claude Criquielion et Eric Vanderaerden avaient terminé respectivement aux cinquième et sixième places.

6. Ces excellentes performances se reflètent également dans le classement mondial par nations puisque la Belgique occupe la tête avec 17039 points. Notre pays devance, avec une énorme différence de 5648 points, la France, qui occupe la deuxième place.

Si Evenepoel et ses compatriotes conservent cette avance jusqu’à la fin de la saison, ce sera la plus importante pour le vainqueur depuis l’introduction du « Worldranking » en 2015.

Gerben Thijssen, un autre Belge qui a gagné en World Tour, lors du Tour de Pologne. Il défend les couleurs de la formation Intermarché-Wanty-Gobert, la révélation belge de 2022. (Photo by Bas Czerwinski/Getty Images)

7. Pour la première fois depuis le début du Pro/WorldTour en 2005, trois équipes belges sont susceptibles de terminer dans le top 10 du classement mondial par équipes : Intermarché-Wanty-Gobert occupe une épatante et inattendue cinquième place, devant Quick-Step Alpha Vinyl qui est sixième. Alpecin-Deceuninck occupe lui le neuvième rang.

8. Le nombre de victoires obtenues pour les coureurs professionnels belges ce jeudi matin 15 septembre est de 74. Ce chiffre prend en compte les succès dans les catégorie UCI +1.1/2.1 ou supérieure. En termes de total de victoires, Van Aert et ses compatriotes dépassent déjà largement le record du 21e siècle, qui datait de… l’année dernière (64 victoires).

9. Tout aussi remarquable, et encore plus révélateur: la qualité de ces victoires. La Belgique compte désormais 27 victoires en WorldTour, soit sept de plus que le record de la saison 2017 (20).

Comme à l’époque, on les doit à neuf coureurs différents : Wout van Aert (neuf victoires), Remco Evenepoel (six), Jasper Philipsen (quatre), Tim Merlier, Dylan Teuns (deux chacun), Thomas De Gendt, Dries De Bondt, Yves Lampaert et Gerben Thijssen (une chacun).

En comparaison, il y a à peine 10 ans, lors de la saison 2012, les Belges ont remporté un total de 10 victoires sur le WorldTour, dont cinq pour Tom Boonen, et deux pour Thomas De Gendt et Philippe Gilbert, qui avait aussi enfilé le maillot arc-en-ciel. La récolte totale de l’époque nétait que 29 victoires, contre 74 aujourd’hui.

Lotte Kopecky ici lauréate du Tour des Flandres après s’être offert les Strade Bianche. (Photo by Bas Czerwinski/Getty Images)

10. Et ous n’avons même pas encore parlé de Lotte Kopecky, qui est devenue, au printemps dernier, la première femme belge à réaliser un doublé unique sur les Strade Bianche et le Tour des Flandres. Elle occupe aussi toujours la cinquième place du classement mondial et a même figuré à la troisième un peu plus tôt dans la saison.

Sur le parcours des prochains mondiaux de Wollongong, Kopecky, si elle retrouve sa condition physique du printemps, sera l’une des grandes prétendantes au titre mondial. Tout comme Remco Evenepoel et Wout van Aert pourraient également rafler la mise, aussi bien sur le contre-la-montre que la course en ligne.

Preuve que l’opulence du cyclisme belge n’a jamais été aussi grande qu’aujourd »hui.