Voici tout ce que Sport/Foot Magazine vous proposera à l’occasion de la prochaine Coupe du monde, la plus discutée de l’histoire

La Coupe du monde au Qatar sera unique à plus d’un titre et nous allons vous en parler longuement sur ce site. Voici le contenu que vous pourrez attendre de notre part.

Pour connaître toute l’actualité de la Coupe du monde au Qatar, il vous faudra surfer sur notre site www.sportmagazine.levif.be et consulter notre guide « ultime » de la Coupe du monde. Dans ce dernier, vous trouverez déjà des interviews, des analyses, des reportages sur les à-côtés de cette Coupe du monde la plus discutée de l’histoire. À partir du vendredi 18 novembre, sur notre site internet, nous vous fournirons une mise à jour de toutes les sélections dans un magazine en ligne qui sera gratuit.

Nous vous présenterons les huit stades de l’événement en détail, toutes les équipes ainsi que leurs stars, leurs ambitions et les faits marquants qui les concernent. Nous vous parlerons des joueurs à suivre absolument pendant ce Mondial au Qatar et nous proposerons un power ranking des 32 pays qui sera mis à jour au terme de chaque journée de compétition. Nous vous proposerons aussi un grand résumé de la Coupe du monde en 22 chiffres marquants.

Nous allons continuer sur cette lancée pendant le tournoi. Vous trouverez des informations quotidiennes dans notre liveblog, ainsi que des comptes rendus de tous les matchs. Tout cela commence d’ailleurs dès le matin avec une newsletter dans laquelle nous vous proposerons nos meilleurs articles.

Dans notre rubrique ‘Made in the Jupiler Pro League’, nous vous dresserons le portrait d’anciens et actuels joueurs de notre championnat. Comment se portent-ils et que peut-on attendre d’eux à la Coupe du monde. Quelle importance possèdent-ils pour leur équipe nationale ? Vous retrouverez aussi des entretiens avec Virgil van Dijk, Tajon Buchanan et des sélectionneurs nationaux des principaux pays présents lors de ce mondial qatari.

Nous suivrons aussi, bien évidemment, les performances de nos Diables Rouges pendant la compétition. Comment Kevin De Bruyne et ses partenaires s’en sortiront-ils pour leur « dernière danse » ? Notre spécialiste Guillaume Gautier analysera et décortiquera chaque match et vous pourrez retrouver un article d’ambiance unique lors de chaque rencontre de notre pays à la Coupe du monde. Dans notre rubrique « Parler avec le Diable », notre journaliste Aurélie Herman s’est entretenue avec sept Red Flame et le sélectionneur national Ives Serneels au sujet des Diables rouges et de leurs chances lors de cette Coupe du monde. Nos joueuses passeront le relais à leurs collègues masculins après leur championnat européen de l’été dernier, où elles s’étaient hissées jusqu’en quart de finale.

Enfin, nous n’oublierons pas non plus d’évoquer les thèmes politiques et sociaux du tournoi. Sam Kunti, notre envoyé sur le terrain, suivra cette Coupe du monde avec un regard attentif sur les incidents qui pourraient s’y produire.

Comme vous pouvez le constater, Sport/Foot Magazine vous proposera un maximum de contenu à valeur ajoutée pour couvrir au mieux l’événement et vous fournir toutes les clés de compréhension possibles.