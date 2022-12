Records de Messi, la révélation Alvarez et invincibilité en demi-finale: voici les statistiques à retenir de la qualification de l’Argentine en finale de la Coupe du monde

L’Argentine s’est qualifiée en finale de la Coupe du monde en prenant facilement la mesure d’une Croatie qui s’est quelque peu effondrée. Elle tentera de broder une troisième étoile à son maillot ce dimanche contre une équipe de France qui affichera la même ambition. Voici ce qu’il faut retenir de cette qualification albiceleste, portée par les tangos de Lionel Messi.

6

Une statistique était déjà favorable à l’Argentine avant le coup d’envoi de sa demi-finale contre la Croatie. Jamais elle n’avait perdu à ce stade de l’épreuve. En 1930, pour la toute première édition, les Argentins avaient balayé les États-Unis 6-1 pour retrouver leur voisin uruguayen en finale. En 1986, Diego Maradona avait dansé le tango avec la défense belge avant de retrouver l’Allemagne en finale et offrir une deuxième étoile à l’Albiceleste. Quatre ans plus tard, l’Argentine remettait son titre en jeu et El Pibe de oro, qui défendait les couleurs de Napoli à l’époque, brisait les coeurs du pays hôte italien dans son temple du San Paolo. Les Sudaméricains se montraient les plus solides lors de la séance de tirs au but mais l’issue finale du tournoi était l’inverse de l’édition précédente. Enfin, il y a huit ans, au Brésil, les Argentins avaient encore profité des tirs au but pour éliminer les Pays-Bas. Encore une fois, c’est l’Allemagne qui s’était imposée lors de la finale. Un adversaire qui ne sera pas présent ce dimanche à Doha. On vous mentionne quatre précédents alors que pourtant, l’Argentine s’est qualifiée pour sa sixième finale. Comment expliquer cela ?

En 1978, dans une édition organisée à domicile, l’Albiceleste s’était qualifiée lors d’un tournoi qui comportait deux phases de groupes. Elle avait émergé en tête du sien, tout comme les Pays-Bas dans l’autre poule. Il n’y avait pas de demi-finale à élimination directe comme c’est le cas cette année par exemple.

6 – Argentina have reached the World Cup final for the sixth time, doing so in two of the last three editions of the competition (also in 2014) – only Germany (8) have reached more finals in the competition than Argentina (6 – level with Italy and Brazil). Journey.

3

La Croatie avait toujours marqué sur ses 10 matches à élimination directe en Coupe du Monde. Cette série s’est arrêtée ce mardi contre l’Argentine. Cette dernière a d’ailleurs signé la plus large victoire d’une équipe ayant gardé ses filets inviolés en demi-finale. Le plus grand écart de buts à ce stade du tournoi remonte naturellement au fameux Brésil – Allemagne de 2014 où la Mannschaft avait infligé une véritable humiliation au pays organisateur (1-7).

En 1950, les Brésiliens avaient sanctionné la Suède du même score lors de l’édition organisée sur ses terres. Petite nuance cependant, comme c’était le cas en 1978, il n’y avait pas de demi-finale à élimination directe mais une poule finale sous le format d’un tournoi quadrangulaire. Mais cette rencontre est cependant considérée comme une demi-finale.

19

Un dernier tango à Paris dimanche ? Si ce dernier aura lieu à Doha, Lionel Messi espère faire danser l’arrière garde française pour s’offrir sa première Coupe du monde et surtout la troisième de sa nation. Mardi, contre la Croatie, La Pulga est devenue le premier joueur de l’histoire de sa sélection à marquer dans 3 matches différents d’une même phase à élimination directe de Coupe du monde. Et dire qu’avant cette édition au Qatar, il n’avait jamais inscrit une réalisation dans un match à élimination directe du Mondial.

Messi est désormais impliqué dans 19 buts en Coupe du monde. Avec 11 roses plantées et 8 passes décisives distribuées, le capitaine de l’Albiceleste a égalé le meilleur total de goals et d’assists pour un joueur dans la compétition. Les Allemands Miroslav Klose (16 buts et 3 assists) et Gerd Müller (14 buts et 5 assists) avaient déjà atteint cette marque dans le passé. Le Brésilien Ronaldo avait secoué les filets à 15 reprises et délivré 4 passes décisives. A noter que ce dernier a été décisif dans plus de matches différents que les deux Allemands. Mais il co-détient aussi ce record en compagnie de Lionel Messi. Celui-ci pourrait devenir le « Goat » ce dimanche en étant le numéro 1 dans les deux statistiques s’il devait tromper au moins une fois Hugo Lloris.

16 – Lionel Messi has scored 16 goals for Argentina in 2022, more than he's netted in any other year. Icon.

🗓️ – ⚽️



🗓️ – ⚽️

2005 – 0

2006 – 2

2007 – 6

2008 – 2

2009 – 3

2010 – 2

2011 – 4

2012 – 12

2013 – 6

2014 – 8

2015 – 4

2016 – 8

2017 – 4

2018 – 4

2019 – 5

2020 – 1

2021 – 9

2022 – 16 pic.twitter.com/WOLjytWAIL — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2022

La Pulga continue enfin d’améliorer son record de roses plantées annuellement en sélection. Contre la Croatie, il a marqué pour la 16e fois en 2022, dépassant largement les 12 buts de l’an 2012. Son année la moins productive fut forcément la première, en 2005, avec aucune réalisation à son actif. En 2020, pause covid oblige, il avait eu moins d’occasions de s’illustrer et n’avait secoué les filets qu’à une seule reprise. Rappelons que le tout premier but sous le maillot albiceleste de Lionel Messi remontait au 1er mars 2006 contre… la Croatie, qui avait cependant remporté cette joute amicale à l’époque. Quelques mois plus tard, le 16 juin, Léo s’offrait son premier but en compétition officielle et son premier en Coupe du monde lors de la démonstration argentine contre la Serbie (6-0). L’ex-Yougoslavie semble décidément inspirer le petit prodige de Rosario.

25

Un autre record a été aussi battu par Lionel Messi ce mardi, celui du nombre de rencontres disputées en Coupe du monde. La Pulga en a disputé 25 et a égalé le record de l’Allemand Lothar Matthaüs. Dimanche, il le battra, sauf blessure ou maladie, pour ce qui sera sa dernière apparition dans un Mondial (il a en effet déjà 35 ans). Mais l’obsession du natif de Rosario sera avant tout de broder une troisième étoile sur le maillot de son pays. Et d’avoir le droit de s’asseoir à la table de Diego Maradona aux yeux des Argentins. Même si ces derniers sont devenus moins durs à son sujet depuis le sacre en Copa América de l’an dernier.

25 – Lionel Messi 🇦🇷 is making his 25th appearance at the #FIFAWorldCup today, tying Lothar Matthäus 🇩🇪 for the most appearances in the competition's history. Legends. #ARGCRO

6

L’autre grand bonhomme de cette demi-finale victorieuse pour l’Argentine se nomme Julian Alvarez. Celui que l’on surnomme l' »Araignée » apporte un véritable souffle nouveau au sein de l’attaque albiceleste depuis que Lionel Scaloni l’a préféré en pointe au détriment de Lautaro Martinez. Un choix payant puisque la doublure d’Erling Haaland à Manchester City a secoué les filets à six reprises lors de ses huit titularisations sous les couleurs nationales (toutes compétitions confondues). La moitié de ces goals est tombée à l’occasion de ce tournoi au Qatar. Si Messi a déjà annoncé que la finale serait son dernier match dans le tricot argentin en Coupe du monde, l’avenir semble déjà bien assuré avec cet Alvarez ou encore le jeune Enzo Fernandez, autre belle révélation de l’équipe double championne du monde.