Toby Alderweireld: « Les critiques sur la défense ne font qu’alimenter notre feu »

Le défenseur central de l’Antwerp fêtera sa 124e cap en match amical contre l’Egypte. Il a tenu à défendre son secteur de jeu, sous le feu des critiques depuis de nombreux mois.

Toby Alderweireld fêtera sa 124e cap lors du match de préparation des Diables Rouges contre l’Égypte dans l’imposant stade international Jaber Al-Ahmad, vendredi au Koweït. Seuls Axel Witsel et Jan Vertonghen sont devant dans la hiérarchie des apparitions en équipe nationale.

Historique partenaire d’Alderweireld dans l’arrière-garde belge, Vertonghen est incertain en raison d’une douleur au mollet. « Au vu de ses états de service, il vaut toujours mieux l’avoir avec nous », a lancé le défenseur de l’Antwerp jeudi en conférence de presse. « Je le connais évidemment très bien et je pense que tout va rentrer dans l’ordre. Jan est un très grand professionnel et sait ce dont son corps est capable de faire ou pas. D’autres défenseurs figurent dans la sélection et ont déjà prouvé qu’ils méritaient leur place. »

Le vieillissant secteur défensif noir-jaune-rouge sacralise la plupart des inquiétudes des observateurs à l’abord du rendez-vous mondial. « Pour nous, ces critiques ne font qu’alimenter notre feu. Il s’agit toujours de la défense. Pourtant, nous avons répondu présents dans les matchs importants : le Brésil, le Portugal, etc… Ce sera à nous de répondre sur le terrain. Nous avons aussi Thibaut Courtois derrière nous, ce qui est rassurant. Il démontre qu’il est le meilleur gardien du monde. »

Alderweireld, 33 ans, dispute son 3e Mondial après le Brésil et la Russie. Il concède volontiers que la Belgique ne fait plus office de grande favorite au sacre. « Nous pouvons grandir au fil du tournoi, même si nous ne sommes pas favoris. Il faudra prendre match après match et passer la phase de groupes. J’aborde ce Mondial avec beaucoup de confiance, je me sens en forme et j’enchaîne les matchs avec l’Antwerp. Revenir en Belgique était d’ailleurs la bonne décision, je vais pouvoir utiliser cette expérience au Qatar« , a ponctué l’Anversois.