Thibaut Courtois après la défaite contre l’Egypte: « On se fait trop souvent prendre dans notre dos »

Le gardien des Diables est revenu sur une défaite qui sonne comme un rappel à l’ordre juste avant le premier match de groupe à la Coupe du monde de football.

Thibaut Courtois ne voulait pas se montrer négatif après la défaite 2-1 des Diables Rouges contre l’Egypte, vendredi, au Koweït. Les Diables Rouges commenceront leur Coupe du monde dans cinq jours contre le Canada. « Et là, nous ne pourrons plus nous laisser prendre dans le dos », a déclaré Courtois après la rencontre au micro de Sporza.

« Nous ne devons pas dramatiser cette défaite », a expliqué le gardien. « C’est un bon moment d’apprentissage avant le Mondial. Beaucoup de choses peuvent encore être améliorées. Même si la première mi-temps n’était pas si mauvaise. Nous aurions peut-être dû recevoir un penalty pour cette phase avec Batshuayi. Nous avons ensuite été menés avec ce but malheureux. C’est de la malchance. »

Le deuxième but des Égyptiens tracasse plus le gardien du Real Madrid. « Nous sommes trop souvent pris dans le dos », a expliqué Courtois. « Cela ne peut pas arriver dans la première minute après la pause. Nous sommes sur une ligne haute et on cède sur une balle en profondeur. Le problème arrive trop souvent et les autres équipes le voient aussi. Nous avons concédé trop de buts ces derniers mois. Nous devons résoudre cela. Aussi au niveau du football, nous devons aussi nous améliorer un peu. Si nous nous donnons tous à 100 pour-cent, nous pouvons réussir. »