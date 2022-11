Tarik Tissoudali, l’absent optimiste du Maroc: « Je n’irai pas au Qatar, mais il y aura une autre Coupe du monde dans quatre ans »

Tarik Tissoudali ne sera pas au Qatar pour la Coupe du monde avec le Maroc. La faute à une grave blessure au genou. Mais le Gantois ne perd pas le moral. Entretien avec un optimiste né.

Tarik Tissoudali a toujours rêvé de porter le maillot du Maroc. Mais il vit donc bien le fait de ne pas pouvoir jouer la Coupe du monde. «Je me dis qu’au moment où le tournoi commencera, j’aurai déjà fait trois mois et demi de rééducation. Et puis il n’y aura pas de championnat pendant le Mondial, donc je gagnerai six semaines. Une fois que la Coupe du monde se terminera, je serai proche de la fin de ma revalidation.»

Depuis qu’il s’est blessé, le sélectionneur l’a appelé deux fois. «Il a été très sympa. Il m’a dit que je pouvais aller voir l’équipe pendant quelques jours si ça me faisait du bien. Mais je n’irai pas. Ma rééducation avance bien et je n’ai pas envie de l’interrompre. Ce ne serait pas une bonne idée.»

Évidemment, il aurait adoré affronter la Belgique. Il ne peut pas le cacher, avec un petit sourire qui en dit long. «J’étais content du tirage. Je joue au foot ici, j’habite ici, ma plus jeune fille est née ici. Et j’aime bien jouer des matches spéciaux. Tout le monde a envie de se mesurer aux Diables rouges.»

Il a l’intention de regarder les matches avec ses potes à Amsterdam. «C’est surtout mon père qui était dépité quand il a appris ma blessure. Mais j’ai réussi à calmer ma famille. J’ai expliqué que c’était un sale coup, mais pas la fin du monde. Je n’irai pas au Qatar, mais il y aura une autre Coupe du monde dans quatre ans. Je reste en contact avec les internationaux marocains, comme Sofiane Boufal ou Sofyan Amrabat. Si je peux les aider, je ne m’en priverai pas. Par exemple, j’observe ici le jeu de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. J’expliquerai aux Marocains les meilleures façons de leur rendre la vie dure.»