Tajon Buchanan, la flèche du FC Bruges veut porter le Canada: « Nous allons surprendre tout le monde »

L’ailier veut exploiter sa vitesse pour faire mal à une équipe belge qui a une place spéciale dans son coeur depuis qu’il a rejoint le FC Bruges il y a un an en provenance de New England. Juste avant de s’envoler pour le Qatar, il s’est confié à Eleven sur le niveau du foot canadien, sur ses ambitions et sur le duel contre la Belgique.

En 26 apparitions sous le maillot du Canada, Tajon Buchanan a marqué à 4 reprises et délivré 6 assists. Ce mercredi, il affrontera la Belgique, un pays qui a désormais une place importante dans sa vie puisqu’il a rejoint le FC Bruges en janvier dernier. « Ce sera un moment spécial. C’est notre premier match de Coupe du monde et c’est contre la Belgique, le pays où je joue au football. Je suis impatient, j’espère qu’on pourra gagner. On en parle pas entre nous. Tout le monde est concentré sur le football et les matches qui nous attendent. Ce sera un moment spécial. J’ai hâte ! »