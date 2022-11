Le staff sénégalais a officialisé la nouvelle ce jeudi soir.

Sadio Mané, deuxième du Ballon d’Or, doit déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. La Fédération sénégalaise de football (FSF) l’a annoncé jeudi. L’attaquant du Bayern Munich devrait être opéré « prochainement ».

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Depuis sa blessure le 8 novembre, on avait pris contact avec le Bayern Munich en primeur et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de son IRM qui montrait une blessure au niveau de son genou droit », a expliqué le médecin de la sélection, Manuel Afonso, dans une vidéo publiée par la FSF.

« Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd’hui pour contrôler l’évolution, pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce Mondial. Malheureusement, l’IRM d’aujourd’hui nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’avait imaginé et on se résout, malheureusement, à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe. D’ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement. »

Mané s’était blessé au péroné du genou droit lors du match contre le Werder Brême le 8 novembre.

Le Sénégal a été versé dans le groupe A au Qatar avec le pays-hôte mais aussi les Pays-Bas et l’Équateur. Les Sénégalais entameront leur tournoi contre les Pays-Bas le 21 novembre.