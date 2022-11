Romario Ibarra (Equateur): « Nous sommes venus pour faire quelque chose de grand »

Please write your introduction text here

L’Équatorien Romario Ibarra s’est montré très heureux d’avoir « marqué l’histoire » de la Coupe du monde après la victoire 0-2 de ‘La Tri’ contre le Qatar dimanche. « C’était notre objectif de marquer l’histoire, puisque jamais l’équipe d’un pays hôte n’avait perdu en ouverture. L’équipe a fait un grand match », a lancé le médian sud-américain.

« Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de grand. On va continuer pas à pas, avec la même humilité. On va aussi se reposer avant de préparer les Pays-Bas. Tous les matches sont difficiles en Coupe du monde et ça sera dur », a ajouté le pensionnaire du club mexicain du CF Pachuca. L’Équateur a donc réussi son retour au Mondial, huit ans après avoir échoué au premier tour de l’édition au Brésil. « C’était important de partir du bon pied. C’est un match dont on rêvait depuis qu’on est enfants. On veut remercier tous les supporters. C’est un soutien que l’on ressent et j’imagine que tout l’Équateur s’est arrêté pour le match », a dit Jhegson Méndez.

Jhegson Méndez. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Alfaro: « Nous avons fait ce qu’il fallait même s’il faudra améliorer certaines choses pour passer en huitièmes de finale »

Gustavo Alfaro était un sélectionneur comblé après la victoire de l’Équateur contre le Qatar (0-2) dimanche lors du match d’ouverture de la Coupe du monde. « C’est une belle victoire dans un match inaugural, ce qui ajoute davantage de pression et de tension », a dit l’Argentin à la FIFA après le succès des siens, dimanche à Al-Khor.

« Nous étions bien conscients de la pression que nous allions sentir, nous sommes une équipe jeune. Le principal était de gagner et nous l’avons fait. Nous avons déployé le jeu que nous voulions déployer. Je ne suis pas totalement satisfait mais je reste calme. Nous avons fait ce qu’il fallait même s’il faudra améliorer certaines choses pour passer en huitièmes de finale », a analysé Alfaro, en place depuis août 2020 et qui a mené ‘La Tri’ à la 4e place des qualifications sud-américaines.

Alfaro a aussi évoqué son capitaine et double buteur contre les Qataris, Enner Valencia. Après s’être retrouvé deux fois à terre dans le premier acte, l’attaquant a finalement cédé sa place à la 77e, visiblement touché au genou. L’Argentin n’est pas inquiet pour autant. « Il jouera contre les Pays-Bas, il n’y a aucun doute là-dessus », a lancé Alfaro, évoquant le match contre les ‘Oranje’ prévu le 25 novembre.