Quels scénarios de qualification possibles dans les groupes G et H, où six équipes peuvent encore rêver de 1/8e de finale ?

Le Brésil et le Portugal étaient déjà assurés de passer le premier tour au terme des deux premières rencontres. Que devront faire les Suisses, Serbes, Camerounais, Uruguayens, Coréens du Sud et Ghanéens pour les accompagner ? Passage en revue des scénarios possibles.

Les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football seront connus vendredi, à l’issue des matches de la 3e journée des groupes G et H du Mondial 2022. Il n’y a plus que deux places à prendre, le Brésil et le Portugal ayant déjà validé leur billet pour la phase à élimination directe. Pour les deux « Seleçao », l’objectif sera de terminer à la 1e place de leur groupe. Toutes les autres équipes – la Suisse, le Cameroun et la Serbie dans le groupe G, le Ghana, la Corée du Sud et l’Uruguay dans le groupe H – peuvent encore espérer passer le premier tour.

Groupe G

Les deux rencontres du groupe G débuteront à 20h00. Déjà qualifié avec 6 unités, le Brésil sera opposé au Cameroun (1 point), obligé de gagner, tout en gardant un oeil sur l’autre match du groupe, Serbie – Suisse. La Suisse (3 points) passera au tour suivant si elle bat la Serbie (1 point). En cas de match nul et de victoire du Cameroun contre le Brésil, la qualification entre les deux équipes se jouera à la différence de buts. Les Serbes n’ont plus leur destin entre leurs mains. Pour rester dans le tournoi, ils doivent battre la Nati, tout en espérant une défaite ou un partage des Lions indomptables. En cas de victoires serbe et camerounaise, c’est la différence de buts qui départagera les deux équipes, qui se retrouveraient à 4 points.

Groupe H

Les deux premiers matches débuteront à 16h00 heure belge, dans le groupe H. Déjà qualifié avec 6 points, le Portugal affrontera la Corée du Sud (1 point) alors que dans le même temps, le Ghana (3 points) et l’Uruguay (1 point) en découdront. Le Ghana sera qualifié en cas de victoire. Si les Blacks Stars font en revanche match nul contre la Céleste, ils seront qualifiés si les Coréens perdent ou font match nul. A l’inverse, si la Corée du Sud bat le Portugal, la qualification se jouera à la différence de buts (0 pour le Ghana, -1 pour la Corée du Sud). Si le Ghana perd, l’Uruguay, qui n’a pas encore ouvert son compteur buts, le dépassera au classement. La Céleste se retrouverait alors avec 4 points et sa qualification dépendrait du résultat de la Corée du Sud: un nul ou une défaite des Coréens les qualifieraient; si la Corée s’imposait, les deux nations seraient à 4 points et se départageraient à la différence de buts (-1 pour la Corée et -2 pour l’Uruguay).