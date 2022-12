Pelé adoube Lionel Messi: « Sa trajectoire méritait ce titre »

Sur Instagram, la légende brésilienne a félicité l’Argentine et loué les mérites de son capitaine. Il a aussi eu des mots de réconfort pour l’un des finalistes malheureux, Kylian Mbappé.

Pelé, légende brésilienne du football, a félicité l’Argentine et Lionel Messi pour leur victoire en finale de la Coupe du monde de football contre la France, dimanche.

« Aujourd’hui, le football a continué à raconter son histoire, comme toujours, de manière passionnée », a écrit Pelé sur Instagram, depuis l’hôpital de Sao Paulo. « Lionel Messi a remporté sa première Coupe du monde, comme le méritait sa trajectoire. Mon cher ami Kylian Mbappé a marqué quatre buts en finale (un triplé et un tir au but, ndlr). Quel cadeau que d’assister à ce spectacle pour l’avenir de notre sport. Et je ne pouvais pas manquer de féliciter le Maroc pour son incroyable campagne. C’est formidable de voir l’Afrique briller. Félicitations à l’Argentine! Diego (Maradona, ndlr) est certainement en train de sourire en ce moment. »

Pelé, triple champion du monde, a été hospitalisé le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie suivi après la détection d’une tumeur au côlon en septembre 2021. Le « Roi » du football a publié plusieurs messages ces derniers jours sur les réseaux sociaux, réconfortant notamment les stars Neymar et Cristiano Ronaldo après les éliminations du Brésil, puis du Portugal, au Mondial 2022.