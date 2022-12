Pays-Bas/Argentine bat le record de cartons jaunes en Coupe du monde avec 19 bristols

L’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz a dû manquer de place pour mettre tous les noms sur son petit bristol. Le précédent record, datant de 2006, était déjà codétenu par les Pays-Bas. Avec dix cartons, l’Argentine bat le record de neuf adressés à une même équipe que détenaient conjointement les Portugais (lors du 1/8e de finale face aux Pays-Bas en 2006) et Néerlandais (en finale du Mondial 2010 contre l’Espagne).

Les Argentins se sont imposés 4 à 3 à l’issue de la séance des tirs au but. Au terme de la rencontre, l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz a sorti son bristol jaune à 19 reprises et le rouge à une reprise (à la suite d’un deuxième jaune). Trois d’entre eux ont été adressés à un joueur (Weghorst) et deux entraîneurs (Samuel et Scaloni) qui n’étaient pas sur le terrain. Trois (dont un s’est transformé en rouge) ont été attribués durant la séance de tir au but (deux à Dumfries, et donc un rouge, et Lang). Jurrien Timber (43e), Wout Weghorst (sur le banc, 45e+2), Memphis Depay (76e), Steven Berghuis (88e), Virgil van Dijk (90e+1), Steven Bergwijn (91e), Denzel Dumfries (128e et 129e qui est devenu rouge) et Noa Lang (129e) ont été avertis côté néerlandais. Chez les Argentins, Walter Samuel (coach-adjoint, 31e), Marcos Acuna (43e), Cristian Romero (45e), Lisandro Martinez (76e), Leandro Paredes (89e), Lionel Scaloni (coach, 90e), Lionel Messi (90e+10), Nicolas Otamendi (90e+12), Gonzalo Montiel, (109e), German Pezzella (112e) ont reçu un carton jaune.

Avec dix cartons, l’Argentine bat le record de neuf adressés à une même équipe que détenaient conjointement les Portugais (lors du 1/8e de finale face aux Pays-Bas en 2006) et Néerlandais (en finale du Mondial 2010 contre l’Espagne). Toutefois, vendredi deux coachs l’adjoint Walter Samuel et le T1 Lionel Scaloni figurent dans la liste des Argentins avertis. Les Pays-Bas ont aussi vu jaune à neuf reprises vendredi soir.

L’Argentine sera privée de Montiel et Acuna en demi-finale mardi face à la Croatie après avoir reçu leur deuxième carton de la compétition.

Le précédent record dans une seule rencontre en Coupe du monde était de 16 cartons jaunes brandis lors de Cameroun/Allemagne en 2002 en Corée du Sud et au Japon, et lors de Portugal/Pays-Bas (1-0) en 2006 en Allemagne. Cette « Bataille de Nuremberg » avait aussi débouché sur quatre cartons rouges, les deux équipes terminant à neuf contre neuf.