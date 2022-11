Neuvième duel entre la Belgique et la Croatie: un bilan en équilibre

Jamais un duel entre les deux nations n’aura eu autant d’importance. Plus encore qu’un match de 2013 qui devait offrir une première place d’un groupe qualificatif pour la Coupe du monde 2014. Retour sur les 8 précédents entre les Diables rouges et le damier entre marquage à la culotte de Steven Defour et calvaire de Francky Vandendriessche.

Jeudi lors de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde, la Belgique et la Croatie vont s’affronter pour la neuvième fois depuis l’indépendance du pays d’Europe centrale en 1991 après la dislocation de la Yougoslavie. Entre le premier duel en septembre 2000 et l’amical en juin 2021 avant l’Euro, le bilan est parfaitement équilibré avec trois succès pour les Diables Rouges, trois pour l’équipe à damier et deux partages.

Ce premier duel dans une phase finale d’un grand tournoi entre les deux nations, prévu à 16h00 sur la pelouse du stade Ahmad-ben-Ali d’Al-Rayyan, sera décisif. Les Belges sont quasiment obligés de s’imposer pour se hisser en huitièmes de finale. De leur côté, les Croates peuvent se contenter d’un partage alors qu’une défaite, conjuguée à un partage du Maroc avec le Canada, déjà éliminé, serait synonyme de retour à Zagreb pour les vice-champions du monde. Deux confrontations face à la Croatie resteront dans l’histoire du football belge comme les symboles du retour du football noir-jaune-rouge sur le devant de la scène. En effet, la Belgique, sevrée de Mondial pendant douze ans, a validé son ticket pour l’édition 2014 notamment grâce à un bilan de 4 points sur 6 contre la Croatie en qualifications. En septembre 2012, Guillaume Gillet avait inscrit d’une frappe lointaine le but belge lors du partage à Bruxelles (1-1) avant qu’un doublé de Romelu Lukaku à Zagreb (1-2) n’offre la qualification pour le Brésil à la Belgique.

De nombreux joueurs de ces deux duels sont toujours présents de part et d’autre avec Dejan Lovren, Ivan Perisic et Luka Modric côté croate ainsi que Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens, Simon Mignolet et Koen Casteels côté belge.