Malgré l’échec au premier tour, l’Allemagne tentera de briller à son Euro avec Hansi Flick à la barre

L’entraîneur, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2020, avait pris la relève de Joachim Low au terme de l’Euro 2021. Il tentera de redresser la barre d’une Mannschaft qui sera l’hôte du prochain championnat d’Europe en 2024.

Hansi Flick continuera à être le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne de football, a annoncé mercredi la fédération allemande (DFB). Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion entre l’entraîneur, la fédération et la Ligue allemande.

Flick: Wir möchten, dass sich bei der EM 2024 wieder ganz Deutschland hinter der Nationalmannschaft versammelt. Wir können mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Daraus ziehen wir unsere Lehren. Ich habe Vertrauen in den gemeinsamen Weg mit Bernd Neuendorf & Aki Watzke. https://t.co/njEoc2VZRh — DFB-Team (@DFB_Team) December 7, 2022

La Mannschaft a été éliminée dès le premier tour du Mondial 2022 au Qatar, ce qui lui était déjà arrivé lors du Mondial 2018. Flick, 57 ans, est arrivé à la tête de la sélection allemande le 1er août 2021. Il est sous contrat jusqu’au 31 juillet 2024, soit à l’issue de l’Euro qui se jouera en Allemagne. « Nous sommes conjointement convaincus que le championnat d’Europe 2024 dans notre propre pays représente une grande opportunité pour le football en Allemagne. Notre objectif est de faire de ce tournoi un succès sportif. Nous avons toute confiance en Hansi Flick pour qu’il relève ce défi avec son équipe », a déclaré Bernd Neuendorf, le président de la fédération.

« Mon staff et moi-même sommes optimistes quant au championnat d’Europe dans notre propre pays. En tant qu’équipe, nous pouvons faire beaucoup plus que ce que nous avons montré au Qatar. Nous avons raté une belle occasion là-bas. Nous allons en tirer les leçons », a déclaré de son côté Flick. Hansi Flick a succédé au poste de sélectionneur national à Joachim Löw, dont il fut l’adjoint au sein de la Mannschaft entre septembre 2006 et août 2014. A partir de septembre 2014, il a occupé la fonction de directeur sportif au sein de la fédération allemande puis à Hoffenheim. Il a repris le chemin des pelouses comme T2 au Bayern Munich en juillet 2019 avant d’endosser la charge de T1 dès le 3 novembre de la même année à la place de Niko Kovac. Il la conservera jusqu’en juin 2021, ajoutant deux titres nationaux au palmarès du géant bavarois et une Ligue des Champions en 2020.