Lionel Messi voulait très fort la Coupe du monde et continuera sa carrière internationale

Lionel Messi était évidemment aux anges après le sacre mondial derrière lequel il courait depuis tant d’années. S’il a disputé sa dernière rencontre de Coupe du monde, il n’entend pas encore metrte un terme àsa carrière internationale.

En tant que capitaine de l’Argentine, Lionel Messi a été le premier à soulever la Coupe du monde, dimanche, au terme d’une fille folle contre la France (3-3, 4-2 aux tirs au but). « C’est fou, elle s’est fait désirer, mais c’est la plus belle chose qui existe. Je la voulais tellement », a déclaré le capitaine argentin au micro de TyC Sports.

« Je la voulais très fort », a indiqué Messi. « Dieu allait me la donner, j’avais le sentiment que c’était ça. Nous avons beaucoup souffert, mais nous l’avons gagnée ».

« J’ai hâte d’être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou », a ajouté Messi. L’Argentin remporte le seul titre qui manquait à son palmarès. « Evidemment, je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus. Après ça, que puis-je espérer? J’ai pu gagner la Copa America, la Coupe du monde. Elle est arrivée presque à la fin. Mais j’aime le football, ce que je fais. J’aime être en équipe nationale. Je veux continuer à jouer quelques matchs de plus en tant que champion du monde », a confié Messi, qui avait dit avant le Qatar que ce serait « sûrement » son dernier Mondial, au sujet de sa retraite internationale. « C’est le rêve d’enfant de tout le monde, j’ai eu la chance de tout réussir et ce qui me manquait est là », a-t-il conclu en montrant la coupe.