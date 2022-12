Lionel Messi au sommet, le réveil de Kylian Mbappé et une séance de tirs au but jouée d’avance: dix chiffres à retenir du sacre mondial de l’Argentine contre la France

La troisième étoile sera donc brodée sur le maillot de l’Albiceleste, au terme d’une finale épique contre une France qui s’est réveillée d’une léthargie de 80 minutes. Lionel Messi réalise enfin, à 35 ans, son rêve mondial et devient surtout l’égal de Diego Maradona dans les coeurs argentins. Voici cinq chiffres à retenir d’une finale à sens unique.

4

C’est le nombre de fois au XXIe siècle où une finale de Coupe du monde a été au-delà des 90 minutes réglementaires sur six éditions. Celles de 2002 et 2018 avaient vu le Brésil et la France soulever la Coupe dans le temps réglementaire. L’Espagne en 2010 et l’Allemagne quatre ans plus tard avaient dû attendre les prolongations pour qu’Andrès Iniesta et Mario Götze ne leur offrent le plus convoité des trophées de nations. Enfin, l’édition de 2006 et celle de cette année auront eu besoin des tirs au but pour connaître le lauréat final. Ce sont deux défenseurs latéraux, Fabio Grosso pour l’Italie en 2006 et Gonzalo Montiel en 2022 pour l’Argentine, qui auront permis à leurs pays respectifs de se hisser sur le toît du monde.

Fabio Grosso était jusqu’à Gonzalo Montiel ce dimanche, le dernier joueur à avoir inscrit le tir au but synonyme de titre mondial pour son pays. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

26

Lionel Messi disputait aujourd’hui son 26e match en phase finale de Coupe du monde soit le record de la compétition. Il dépasse ainsi Lothar Matthaüs avec qui il codétenait le record depuis la demi-finale. La Pulga est aussi devenue le premier joueur dans l’histoire à marquer en phase de groupes, huitièmes, quarts, demies et finale d’une même édition de Coupe du Monde. L’Argentin, auteur d’un doublé, est aussi désigné meilleur joueur du tournoi pour la deuxième fois de sa carrière après 2014, année où l’Argentine s’était inclinée contre l’Allemagne. C’est la première fois qu’un joueur y parvient depuis que ce trophée individuel existe.

7

De 2006 à 2018, Lionel Messi avait marqué 6 buts en quatre éditions de la Coupe du monde pour un bilan de 0 titre et une finale. Cette année, il a marqué sept fois et a enfin obtenu la récompense derrière laquelle il courait depuis tant d’années. Lionel Messi a enthousiasmé le football avec son pied gauche, mais il a marqué son deuxième but en finale avec son pied droit. C’était cependant le 100e de sa carrière, certainement le plus important.

Lionel Messi a battu tous ses records pour se hisser avec son pays sur le toît du monde. (Photo by Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

0

La France restait invaincue lors de ses 10 derniers matches de Coupe du Monde contre des nations sud-américaines (6 victoires, 4 nuls). La dernière défaite remontait à 1978 contre… l’Argentine, qui était l’hôte du tournoi mondial. C’est aussi la première fois que la France encaissait la première en finale d’une Coupe du monde après avoir chaque fois ouvert le score en 1998, 2006 et 2018. Zéro, c’est aussi le nombre de tentatives au but des Bleus au cours de la première mi-temps. Une première dans une rencontre du tournoi mondial depuis que les statistiques Opta existent (1966). C’était aussi une première pour une équipe finaliste. Les Français n’ont aussi tout simplement pas touché de ballons dans la surface au cours du premier acte. Le premier tir français tombera à la 67e minute et le premier à être cadré sera le pénalty converti par Kylian Mbappé à la 82e minute. Le début d’un réveil.

2

Kylian Mbappe est devenu le premier joueur dans l’histoire d’une finale de Coupe du monde à s’offrir un triplé après Geoff Hurst en 1966 lors de l’unique sacre des Mondial des Anglais contre l’Allemagne. En plus de l’Anglais, les Français Zinédine Zidane et les Brésilien Vavà et Pelé avaient déjà marqué trois buts en finale. Le Français fait déjà mieux si l’on ajoute à son triplé du jour, son but de 2018, contre la Croatie.

Ses deux premières réalisations tombées en l’espace de seulement 97 secondes en avait déjà fait le premier joueur à s’offrir un doublé en finale depuis Ronaldo pour le Brésil contre l’Allemagne en 2002.

12

Mbappe a déjà marqué 4 buts en finales de Coupe du monde, un record. Il compte en tout 8 buts en phase à élimination directe et est déjà le co-meilleur buteur dans ce type de rencontres dans l’histoire du Mondial. Il a aussi inscrit ses 10e, 11e et 12e buts à même pas 24 ans. Rappelons que le record français est de 13, même si Mbappé n’atteindra pas ce nombre en une seule édition comme Just Fontaine en 1958. Enfin, ses huits roses plantées cette année dans le désert qatari lui permettent d’être meilleur réalisateur du tournoi et d’égaler le plus haut total dans le tournoi mondial depuis les 8 de Ronaldo en 2002, en Corée et au Japon.

3

Dans une Belgique qui a fait la chasse aux vieux, cette Coupe du monde a prouvé par l’absurde que le débat sur le nombre de trentenaires était complètement biaisé. Les Olivier Giroud, Ivan Perisic, Luka Modric, Lionel Messi et autres ont montré que le nombre des années n’altérait pas toujours le talent intrinsèque.

Dans une équipe d’Argentine où Lionel Scaloni a apporté du sang neuf pendant le tournoi, avec Julian Alvarez, Enzo Fernandez et Alexis MacAllister, c’est pourtant le choix de l’expérience qui a été réalisé pour cette finale. L’entraîneur albiceleste a ainsi relancé un Angel Di Maria qui a fait vivre un véritable calvaire au flanc droit hexagonal, en provoquant un pénalty, converti par Messi, et en marquant le deuxième but des siens. La Pulga s’offrira même un doublé dans les prolongations.

34+ – Goals scored in World Cup finals by players aged 34 years or older:



1930-2018: 2/74

In 2022: 2/2



Dans l’histoire des finales de la Coupe du monde, ils n’étaient que deux joueurs âgés de plus de 34 ans à avoir marqué sur les 78 réalisations tombées dans une finale. En 2022, l’Argentine a donc fait encore mieux en une seule finale avec trois goals de ses papys flingueurs .

36

L’Argentine brodera une troisième étoile sur son maillot après 36 ans d’attente. Vainqueure de la Coupe du monde en 1978 et en 1986, l’Albiceleste attendait donc son retour sur le toît du monde depuis 36 ans. C’est la deuxième plus longue attente pour un pays entre deux titres mondiaux. L’Italie avait été plus patiente entre ses deuxième et troisième titres puisque 44 années s’étaient écoulées entre les sacres mondiaux de 1938 et 1982.

14

Les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur (Argentine 2022, Suisse 2021, Italie 2006) ont tous été marqués. Le dernier tir au but raté contre les Bleus était celui de l’Italien Luigi Di Biagio, en quart de finale en 1998. Et ce n’est même pas un gardien qui l’avait arrêté puisque sa frappe s’était écrasée sur la barre transversale du stade de France. Les Fabien Barthez et Hugo Lloris sont certainement des grands gardiens, mais certainement pas du genre à faire gagner des séances de tirs au but, tout le contraire d’un Emiliano Martinez. Dans l’histoire de la Coupe du monde, trois séances de tirs au but se sont terminées par ce que certains appellent la loterie des tirs au but. Et par deux fois donc, elle aura été fatale aux Français déjà battus dans cet exercice par l’Italie en 2006. Cette dernière avait pris sa revanche après avoir échoué lors du premier cas de figure en 1994 et la victoire du Brésil. La France n’aura donc pas pris sa revanche.

Emiliano Martinez, le sauveur de l’Argentine, décisif sur les tirs au but. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

11

Les gardiens de but argentins ont désormais arrêté 11 tirs au but dans l’histoire de la Coupe du monde si l’on rajoute l’arrêt effectué ce soir par Emiliano Martinez devant Kingsley Coman qui s’ajoute aux deux autres déjà réalisés contre les Pays-Bas. C’est trois de plus que la deuxième nation dans l’histoire.

Au niveau individuel, Dibu, qui défend en club les couleurs d’Aston Villa, est toujours devancé par Sergio Goycochea, véritable héros albiceleste du Mondial 1990 avec quatre arrêts. Carlos Roa et Sergio Romero en ont arrêté deux au cours de leur carrière en Coupe du monde entre les perches argentines.